«Cs no mueve pieza si no lo hace antes Luzardo»

— Su aterrizaje, junto a Carmen Guerra, como edila no adscrita ha llegado con polémica... — El pleno del pasado viernes fue profundamente bochornoso por parte de los grupos de la oposición. Se habló de cosas como transfuguismo, algo totalmente erróneo porque nadie se ha cambiado de partido ni se ha ido al gobierno. Simplemente hay dos personas que por sus respectivas razones hemos dejado nuestro grupo político. Incluso me llamó mucho la atención que la actual portavoz de Ciudadanos, impuesta por el partido porque era la tercera, haya dicho que hay que ver el interés general y no el económico particular, cuando yo como portavoz no me liberé y seguí dando clases en la Universidad para que ellos pudieran cobrar. Y segundo porque la que se ha peleado con Augusto Hidalgo para que pudiera haber liberados parciales fui yo. Y lo tercero es que yo ya era miembro de todas las comisiones. Por lo que me situación económica no cambia absolutamente en nada. — ¿Le dolió ese ataque de el que fue su partido hasta hace unas semanas? — Me molestó porque intentaron desprestigiar a los no adscritos tirando por el asunto económico cuando si vas a la comisión cobras dieta. Pero si no vas no la cobras. Mientras que a los liberados de los grupos de la oposición, que se están llevando 50.000 euros al año, nadie los fiscaliza. Porque, sinceramente, solo hay que tirar de redes sociales y ves que, bueno, el PP se mueve por los barrios, pero en el caso de Ciudadanos solo se mueve por los sectores empresariales. Cuando, desde mi punto de vista, el trabajo de un concejal debe ser estar con los vecinos y hacer propuestas de mejoras para la vida de los ciudadanos y denunciar todo aquello que es malo para la ciudad, que no lo están haciendo. Pero sí que hablan de motivos económicos.

«Yo no me liberé como portavoz para que cobraran ellos»

— ¿Hay base jurídica para impedir su presencia en las comisiones? — Está claro que hay que cambiar el reglamento, que es algo que llevo escuchando desde que entré en el Ayuntamiento en el año 2015. De hecho hay una moción que propusimos nosotros sobre el debate del estado de la ciudad, que lo tienen muchos municipios, y no se ha puesto en marcha aunque nos la aprobaron porque no está dentro del reglamento orgánico. Quizá esto, lo que ha ayudado, es para que se pongan las pilas y en el próximo pleno se pondrán los pasos para salga adelante definitivamente. Todo ha sido así hasta el pasado viernes. Hemos vuelto a tener hoy –por ayer– una nueva reunión de trabajo y hemos hablado de lo que le corresponde a cada uno dentro de las comisiones y de los plenos y se ha hablado de cuántas mociones se pueden presentar, número de ruegos y preguntas, que sería otra transitoria más a la espera del definitivo. El sentir de los grupos de la oposición, aunque yo también los soy aunque alguno no le guste, es que el PP no apareció a esa reunión y que a las no adscritas no se nos permita presentar mociones. Algo que es totalmente contrario a la ley de municipios de Canarias y lo que pretende es que un mes la presente Carmen Guerra y otro mes la presente yo. A mí eso me parece totalmente absurdo, por una razón: Doña Carmen Guerra es una persona con su ideología y su manera de trabajar, y yo soy otra persona con mi ideología y mi forma de trabajar. Independientemente de que ahora no estemos en ningún grupo político. — ¿En qué se amparan para ello? — Pretenden que sea como en el grupo mixto, en el que tienen tres mociones y se las reparten. Pues si quieren que eso sea así que formen un grupo político que sea el de los no adscritos. Si vamos a tener las desventajas al menos tener también las ventajas. Entonces los que estemos entre los no adscritos nos repartiremos las mociones que hayan. La propuesta que hice yo, y también la hicieron Inmaculada Medina y Javier Doreste, es la de rebajar el número de mociones que se llevan al pleno, que es el único sitio en el que podemos presentar propuestas, porque la fiscalización la podemos hacer en el servicio correspondiente. La idea de ellos es bajarlas a dos por grupo político y que nosotras dos tenemos la posibilidad de una cada una. La cosa se ve muy tensa, pero por parte de los grupos de la oposición. En la reunión se veía tanto a Lidia Cáceres como a Francis Candil un poquito desamparados, sería porque no estaba Pepa Luzardo. No quieren que estemos presentado propuestas no vayan a ser propias de concejales que las de ellos, que sí cobran por ello pero no se ve lo que hacen. — Insiste en que es más fiscalizable lo que puedan hacer Guerra y usted que lo de los otros concejales... — Y encima nos quieren coartar y disipar. Creo que esta gente está rabiosa porque en secretaría del pleno les quiere quitar los 400 euros que les corresponden por cada concejal. Sinceramente lo que era mi partido me da mucha pena que estén demostrando ser contra lo que tanto hemos luchado, ser la marca blanca del PP. No mueve pieza si no la mueve Pepa Luzardo. Es una pena que no tenga una política propia o una identidad propia. Pero bueno, haya cada uno con sus decisiones.

Cs solo va con los empresarios no pisan los barrios