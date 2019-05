El TSJC mantiene la tarifa única del taxi en la capital

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha validado la tarifa única del taxi en la capital grancanaria tras emitir un auto en el que desestima la petición de que se suspendiera cautelarmente la medida mientras avanza el recurso presentado contra los nuevos precios por parte de la Asociación pro derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) y de la Asociación de Asalariados del Taxi.

La decisión judicial, contra la que cabe la posibilidad de imponer recurso de reposición, toma en consideración las alegaciones presentadas por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Las Palmas (ATAT) y las dos cooperativas de taxistas en el sentido de la baja representatividad de las asociaciones demandantes. Así, el auto rechaza que la tarifa única del taxi se haya aprobado en contra de la voluntad mayoritaria del sector porque Asprotac y los asalariados apenas representan a un 5% del sector. Y además, dicen los magistrados, a ambas se les escuchó cuando se estaba configurando el expediente de modificación de las tarifas.

«Así las cosas», determina la Sala, «no hace falta acudir a superfluos argumentos para desestimar la tutela cautelar demandada».

En enero, el TSJC dio la razón inicialmente a los dos colectivos demandantes, pero en marzo se decidió dejar sin efecto la suspensión cautelar y retrotraer el proceso a sus inicios para dar audiencia al Ayuntamiento y a los otros colectivos. El auto que se conoció ayer es la determinación de la Sala tras atender a todas las partes.

El presidente de la ATAT, Francisco Reyes, mostró su satisfacción por el auto, que implica equiparar la tarifa del taxi entre la ciudad y su periferia a costa de subir las tarifas generales un 11%. «Despeja las dudas y da seguridad a los taxistas y a los ciudadanos», dijo, «no supone una subida del 45%, como decían». En su opinión, «queda acreditado que ellos no tienen una representatividad del sector más allá del 5% y que no es verdad que el Ayuntamiento no les haya escuchado». Reyes se mostró confiado en que en el contencioso que sigue en marcha «se demuestre todas las falsedades» de Asprotac y de Asalariados.

En cambio, el portavoz de Asprotac, Gorky Bethencourt, mostró su respeto por la decisión judicial, aunque no comparte el argumento de que la ATAT sea el colectivo mayoritario. «Se tendría que aclarar cuántos de sus socios son legítimos», expuso. Y recordó que todavía hay un procedimiento judicial abierto, del año 2008, «donde la ATAT y las cooperativas fueron investigados presuntamente por el tema de los floteros». Asprotac aún no ha decidido si recurrirá el auto que desestima la suspensión cautelar solicitada contra la tarifa única del taxi.

También desde los asalariados, María Eugenia García, expuso las mismas dudas sobre la representatividad real de la ATAT. «A lo mejor habría que pedirle al juez que espere a que se resuelva el caso que está en la vía penal y que data de 2008», expuso.