El taxi, bajo una desinfección constante

Por el momento, los taxistas de la ciudad están utilizando sus propios recursos porque la partida de desinfectante pedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no han llegado. Desde el área de Movilidad, que dirige José Eduardo Ramírez, se espera que los 816 litros de desinfectante que se van a repartir entre los titulares de licencias lleguen en breve, aunque en las condiciones actuales resulta complicado fijar una fecha. En total, se van a distribuir 1.632 envases de gel hidroalcohólico y se ha solicitado también mascarillas y guantes a través del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria.

Opiniones diferentes

Los taxistas también recuerdan que la efectividad de las medidas requiere además de la colaboración de los clientes. Por eso, insisten en que, en la medida de lo posible, se pague la carrera con tarjeta de crédito en lugar de con dinero en efectivo. «Están pagando mitad y mitad», expone Moreno, «los que pagan con dinero son los que todavía no tienen tarjetas».

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes, asegura que el colectivo no se siente discriminado respecto a Guaguas Municipales, donde desde el principio la compañía impulsó un plan de desinfección de los vehículos. «Entendemos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está haciendo todo lo que está en su mano», expuso, y se mostró comprensivo con las dificultades que está habiendo para dotar de equipos de protección individual a otros sectores profesionales, como sanitarios y trabajadores sociales. Aseguró que el Consistorio capitalino iba a distribuir información sobre el coronavirus para que fuese puesta en cada uno de los coches y detalló que en estos momentos hay que apartar las críticas. «Ahora todos tenemos que estar juntos de manera que podamos recuperar la normalidad lo antes posible», explicó, «cuando pase este episodio, haremos las críticas pertinentes».

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, Francisco Reyes, estima que desde que se inició la crisis del coronavirus, la recaudación de los taxistas ha caído un 85% en la capital grancanaria. «Aún así, prestamos el servicio», expone el representante de los taxistas, «como la gente no puede estar por la calle, quien necesite un servicio puede hacerlo por teléfono o a través de la aplicación móvil Pidetaxi».

Francisco Moreno también calcula un porcentaje similar de descenso, algo que no se alcanzó ni con la crisis de 2008. «Ojalá viniera una crisis como aquélla, no era nada comparado con esto», expone, «en aquellos momentos superabas la crisis echando horas, pero no tenías miedo a ser contagiado, ahora aunque echas horas apenas hay negocio y encima tienes ese miedo».

Francisco Mendoza, presidente de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias, reclama una partida económica para paliar estas pérdidas y que se restaure «el derecho a hacer recogidas en el aeropuerto».