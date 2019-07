El paralelo 38 de Almatriche

El edificio Bellavista es una frontera. A un lado, la civilización; al otro, la jungla. Las plantas crecen sin control en lo que se suponía que iba a convertirse en una zona preferente de la expansión urbana. Con vistas a Las Canteras y a Siete Palmas, al borde de la circunvalación, la quiebra de Urbis truncó sus expectativas. Pero los vecinos no podían imaginar que lo peor estaría por llegar porque, a pesar de formar parte de la primera ciudad de Canarias, por allí no pasan los mínimos servicios, ni los de Limpieza, ni los de Zonas Verdes, ni la seguridad... A unos diez kilómetros de donde hace 541 años que se fundó esta urbe todavía hay vecinos que se sienten excluidos de cualquier servicio.

«Cuando los barrenderos llegan a nuestro edificio, dejan de recoger», explica Daniel López, presidente de la comunidad de propietarios. El inmueble se llama Bellavista pero nada allí hace honor a este nombre. Los escombros, las ratas, la flora incontrolada y las basuras tampoco respetan la memoria del artista multidisciplinar cuya obra fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2016.

Los vecinos se han dirigido en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que atienda su barriada como lo hace en el resto de la ciudad. La última vez que contactaron con el Ayuntamiento fue a través de las redes sociales, en concreto con el perfil del servicio de Limpieza. La respuesta que recibieron fue que «la zona en cuestión y dichos viales y parcelas forman parte de una zona de dominio privado (pertenece al Banco Popular) que aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, por lo que, hasta que no se produzca este hecho, no prestamos servicio de limpieza en dicha zona».

La urbanización formaba parte de un proyecto de Royal Urbis que quedó a medio construir por la quiebra desatada al explotar la burbuja inmobiliaria. Los vecinos son conscientes de este vacío legal pero no entienden que no se pueda atender sus calles ya que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles como al que más. «Pagamos casi tanto como cualquier vecino de Siete Palmas pero no tenemos ningún servicio», desfallece el representante vecinal. Allí, por una vivienda de casi cien metros, con garaje y trastero, el recibo del catastro asciende a unos cuatrocientos euros aproximadamente.

«Alguien se tendrá que hacer cargo de esto», exigió López, «lo único que pedimos es que nos den el mismo trato que al resto».