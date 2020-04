El laberinto irlandés de Cristo López

Una excedencia de su trabajo en el banco le permitió ir a Irlanda. Allí viven unos amigos y lo vio como una oportunidad. Se desplazó hasta Cork, donde realizó un curso de inglés comercial y, al poco, le ofrecieron trabajo. Estuvo hasta fines de año entre Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad meridional irlandesa, hasta que en enero le surgió otro trabajo. Cuando empezó les dijo que en abril iba a volverse de manera definitiva a Gran Canaria. Y lo había planeado todo para el regreso cuando la crisis del coronavirus y la cancelación de su vuelo por parte de Ryanair le atraparon en la isla esmeralda.

Se llama Cristo López y nació en Las Coloradas. Ahora tiene su casa en la zona Puerto. Y a ella quiere volver, pero denuncia la falta de ayuda del Gobierno de España, en concreto de la embajada de España en Dublín. A ella se dirigió en varias ocasiones, pero la respuesta ofrecida nunca atendía a su situación. «Los turistas que tiene previsto su regreso a España lo deben hacer lo antes posible y a los residentes en el extranjero, que permanezcan en sus lugares de residencia», dice que le respondieron. Pero Cristo ni es turista, ni es residente. Y en ese laberinto kafkiano empezó a demandar una ayuda que no llega.

«Me siento impotente», reconoce. «No están llevando a cabo ningún plan de repatriación y dicen que no pueden, o no quieren ayudarme». Cristo dice que pertenece a los grupos de riesgo, pues ha padecido neumonía y tiene problemas respiratorios. «Cualquier catarro común me lleva al hospital y me tienen que poner oxígeno y administrar antibióticos directamente al pulmón», describe.

Por eso está tan preocupada ante la pandemia del Covid-19. Cree que un contagio en Irlanda, donde no tienen acceso a su expediente médico y su historial clínico, pueden ser perjudiciales. Y su angustia se acentúa porque considera que el sistema sanitario irlandés no está tan preparado como el español.

Cristo López es una de las 65.000 personas de nacionalidad española que se encontraba en el extranjero cuando estalló la crisis sanitaria del coronavirus.

Tiene una salida, que es tomar una conexión con Londres desde Dublín. Eso le obligaría a emprender un viaje de cuarenta y ocho horas, pasando una noche en el aeropuerto de Dublín. «Ya no hay vuelos desde Irlanda a España, han sido todos cancelados, y apenas hay conexiones de vuelos, vía otros países», expone, «sin hablar de las horas que hay que pasar por varios aeropuertos y el riesgo que ello conlleva».

El director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Francisco Trujillo, aseguró que ya había contactado con Cristo López. «Se están buscando soluciones porque España no ha hecho repatriaciones», expuso, «pero sí activó un número de teléfono de emergencia consular (el +34 91 394 89 00) desde el que le dirán la mejor manera de volver a casa».