El edificio de Correos de Santa Catalina se convertirá en un hotel

El grupo empresarial canario Martinón suscribió este miércoles la adquisición del antiguo edifico de Correos ubicado en la plaza del Comandante Ramón Franco, en un lateral del parque de Santa Catalina, para transformarlo en un hotel de referencia, con categoría de cuatro estrellas y 90 habitaciones, aprovechando el boom que se vive en Las Palmas de Gran Canaria en lo que a crecimiento de la oferta alojativa se refiere.

El inmueble, que en su día albergó la unidad de reparto nº 3 del servicio de Correos en la capital grancanaria, cuenta con una superficie de 5.567,71 metros cuadrados y lleva más de una década sin uso. El pasado mes de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de la «enajenación mediante subasta pública» del referido edificio. El importe neto de salida se fijó en 4.390.000 euros, y podían presentarse ofertas en el Registro General de Correos y Telégrafos, en Madrid, hasta un mes después de su publicación en el BOE.

El Grupo Martinón adquiere este espacio ubicado en una zona estratégica de la capital grancanaria en cuanto a la presencia de turistas, ya que se encuentra en la considerada puerta de entrada a la ciudad de los viajeros que llegan en los cruceros que recalan en el muelle de Santa Catalina durante todo el año y de manera destacada entre los meses de octubre a abril.

Además, se trata del entorno en el que se desarrollan la mayor parte de los eventos deportivos, culturales y lúdicos que acoge Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del año, incluidos los actos principales de su fiesta más importante, el carnaval.

El edifico se sumará a la división hotelera del grupo empresarial que cuenta con presencia en Canarias, la Península y Cabo Verde, además de en la República Dominicana y en México.

Así, en el archipiélago y bajo el la denominación de THe Hoteles, tiene presencia en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, bien en calidad de propietario o de responsable de la gestión de los establecimientos, ya sean hoteles o apartamentos.

En el caso de Gran Canaria dispone de hasta nueve espacios alojativos distribuidos entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. En concreto son: Hotel THe Anamar Suites, Apartamentos Koala Garden THe Home Collection, Hotel Puerto de Mogán THe Senses Collection, Apartamentos Puerto de Mogán THe Home Collection, Hotel THe Fataga & Centro de Negocios, Hotel Rural Maipez THe Senses Collection, Hotel THe Koala Garden, Hotel Los Calderones THe Senses Collection y Maresía Canteras Urban Hotel THe Senses Collection.

En el caso de Lanzarote, la división hotelera del grupo empresarial canario está presente en Playa Blanca y en Puerto del Carmen con los siguientes establecimientos: Apartamentos Morromar THe Home Collection, Apartamentos Las Gaviotas THe Home Collection, Hotel THe Volcán Lanzarote, Apartamentos Oasis THe Home Collection y Hotel THe Mirador Papagayo.

En la isla de Fuerteventura, dispone del establecimiento Hotel THe Corralejo Beach, en La Oliva; mientras que en Tenerife cuenta con el Hotel La Quinta Roja THe Senses Collection, en Garachico.

Asimismo, el grupo tiene dos establecimientos en Cádiz, en Zahara de los Atunes y Tarifa; y tres en Cabo Verde, en Sao Vicente y Santa María. De igual modo, cuenta con presencia en Quintana Roo, en México, y en la República Dominicana.