El bloqueo del bono social deportivo

«Fraude social»

Sin embargo, desde el Partido Popular estos datos reflejan otra faceta del «fraude social» que han venido denunciando en las últimas semanas cuando analizan el bono social del agua -que jamás se ha puesto en marcha-, el IBI social -y su escaso nivel de implantación-, el gasto social municipal -con 3,4 millones de euros de ayudas asistenciales y transferencias a familias sin ejecutar- o la renuncia a la prometida oficina antidesahucio.

El concejal Ángel Sabroso criticó que «el bono social deportivo, anunciado a bombo y platillo, no ha existido en todo el año 2017 ni en este 2018».

«El tripartito de PSOE-Podemos-NC ha demostrado ser un fraude social», insistió el portavoz municipal del PP, «del plan de rescate prometido, la intensa política social a desplegar, las prioridades sociales que justificaron el pacto, al final todo ha sido un fraude».

Los populares critican que en dos años se han ejecutado 663 euros de un total de 180.000 euros.

Sin embargo, para el responsable municipal de Deportes, el hecho de que el bono social deportivo no se haya podido poner en marcha como estaba previsto inicialmente no implica que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no haya puesto en práctica medidas para facilitar el acceso de colectivos vulnerables a la práctica físico-deportiva. Así, enumeró el hecho de que se haya puesto a disposición 150 plazas gratuitas para niños con trastornos del espectro autista; el servicio, también sin coste, de los monitores que se ha desplegado por cinco parques de la capital; o el esfuerzo por llevar la lucha canaria a los colegios.