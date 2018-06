El Ayuntamiento ve «positiva» la tarifa plana del taxi a Gando

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la ATAT ya ha comenzado a trabajar en esta idea con la propuesta de celebrar una consulta para conocer la posición de los titulares de licencias al respecto. Aunque todavía no se ha fijado el precio del servicio, el presidente de la ATAT, Francisco Reyes, ha calculado que podría estar en torno a los veinticinco o treinta euros.

Ramírez calificó la idea como interesante. «De entrada, sin habernos sentado a hablar con ellos y lo tenemos que estudiar, nos parece una opción interesante. Creo que favorece al todo el sector, porque todos los taxistas compiten en igualdad de condiciones sin saltarse la normativa, y creo que también favorece a los usuarios que saben perfectamente cuánto les va a costar independientemente de dónde salgan, que es una obsesión nuestra que todos los barrios de la ciudad también se vean iguales. No es lo mismo coger un taxi en San Telmo que cogerlo en Costa Ayala para ir al aeropuerto por lo tanto creo que ahora con esto ganamos todos», sentenció.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no vería con malos ojos que los colectivos del taxi acordaran la implantación de un precio fijo para los servicios que conectan el municipio capitalino con el aeropuerto de Gran Canaria, con independencia del punto de la ciudad del que arranque el servicio, del número de bultos que se cargue y del tiempo que haya que emplear en el trayecto.

División del sector

Sin embargo, el deseo del grupo de gobierno de lograr un acuerdo de consenso no será posible. Tanto la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), como la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc) y la Asociación de Asalariados del Taxi se posicionaron en contra de la propuesta de la tarifa plana al aeropuerto.

«La esencia del taxi es el taxímetro, que recauda en función del tiempo y la distancia del servicio»

El portavoz de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), Gorky Bethencourt, considera que la medida es «una estafa» que solo conduce «a la ruina» al sector. «Si salgo de Las Coloradas a las seis de la mañana y el cliente me dice que me desvíe para recoger a alguien en la plaza de La Feria antes de ir al aeropuerto, el servicio me sale unos 47 o 48 euros», explica, «¿y ahora voy a cobrar 25?». Cree que «la esencia del taxi es el taxímetro, que recauda en función del tiempo y la distancia». Y está convencido de que la propuesta alejará del taxi a los vecinos del Cono Sur, a los que se les va a subir mucho el servicio al aeropuerto. Asegura que va a haber resistencia a la tarifa plana.

Para el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Antonio León, la tarifa plana «no es razonable» porque los precios están lo suficientemente publicitados como para conocer el coste aproximado de cada servicio. Además, entiende que su aplicación práctica la acabarán pagando los propios taxistas en forma de pérdidas. «Si hay un accidente y tardas dos horas en llegar al aeropuerto, ese tiempo lo acaba pagando el taxista», advirtió. «No sabemos qué va a suceder porque dicen que van a convocarnos a una consulta, pero tendrán que explicar muy bien la propuesta», señaló el representante de los taxistas.

La representante de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, entiende que la implantación de una tarifa plana al aeropuerto de Gran Canaria representará un agravio comparativo para los ciudadanos de la capital. «Si a un vecino de Hoya de La Plata, que ahora le cuesta 20 euros ir al aeropuerto, le saldría el servicio por 30 euros; y a uno de La Isleta, que ahora paga 34 euros, se le queda en 30 euros, al final el de Hoya de La Plata le paga el trayecto al de La Isleta», expuso. En todo caso, para ella lo más importante de la reforma autonómica es el hecho de que se elimina el control del Ayuntamiento sobre el sector y se blinda el traspaso familiar de licencias, excluyendo el derecho de tanteo que tienen los asalariados.