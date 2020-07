«El Ayuntamiento nos ha dado de lado, nos quedamos en la calle»

Necesitan tiempo y un techo. El primero es para poder conseguir los 18.000 euros que necesitan sus casas para ser reparadas después del incendio que les obligó a desalojarlas hace un año. El segundo es para no tener que volver a esas mismas viviendas que presentan riesgos de desprendimiento. Ahora no tienen ni lo primero ni lo segundo porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo les da cuatro meses para que restauren las tres plantas de la casa familiar que comparten; y porque desde mañana el Consistorio ya no asume el coste de su alojamiento en el hotel Valencia, donde han permanecido alojados este último año.

«Si los servicios sociales los desalojan sin alternativa, se enfrentan a un dilema: meterse en un sus casas y exponerse a una cuantiosa multa (24.000 euros) o dormir en la calle», denunciaba ayer José Cardona, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.

Las tres familias engloban a nueve personas, algunas de las cuales presentan problemas de salud física y mental. Aseguran que «no tenemos nada, nos quedaríamos en la calle». Sus ingresos declarados no casan con sus necesidades. Manuel Talavera confiesa que mantiene a su familia, incluida una nieta menor de edad, con 800 euros; y María Encarnación tiene una pensión de 390 euros por la discapacidad que le reconocen las autoridades sanitarias. Por eso, cuando hace un mes los llamaron desde el Ayuntamiento para decirles que no se les iba a renovar la ayuda de alojamiento no se les cayó encima el techo, simplemente desapareció. «Nos impactó porque no tenemos dinero ni casa», expuso Manuel Talavera, «el Ayuntamiento nos ha abandonado».

Desde el grupo de gobierno, sin entrar en más detalles, se ofrece otra versión. «El Ayuntamiento no los desahucia», expone una portavoz autorizada, «la Concejalía de Servicios Sociales les ha estado apoyando desde el primer momentos después del incendio y durante trece meses, garantizándoles alojamiento y comida». Añade que «de forma paralela, se les ha estado dando herramientas para que puedan buscar alternativas habitacionales, pero no hemos encontrado respuesta por parte de las familias».

Curiosamente la falta de comunicación también es denunciada por estos vecinos. La advertencia de la interrupción del pago no se hizo a los vecinos, según su relato. «Llamaron al hotel», lamentan los afectados.

«Lo único que pedimos al Ayuntamiento es que pare el desalojo porque estamos con una mano delante y otra detrás», solicitó África Belén Suárez, otra de las desalojadas en el incendio.