Nereida, Natalia y sus hijos se van a la calle

La historia de las hermanas Nereida y Natalia Espino es una auténtica pesadilla. El último capítulo tuvo lugar en la mañana de este martes, cuando fueron desahuciadas de la casa en la que viven en la Vega de San José. Una amenaza que llevaba meses persiguiéndoles y que finalmente se cumplió.

«Lo primero es dejar a los niños en la casa de familiares a pasar la noche, porque en la calle no vamos a permitir que se queden», relataba ayer por la tarde Natalia, presa de los nervios, después de obtener el permiso judicial para entrar en la vivienda y sacar las pertenencias del núcleo familiar en el que residía con su hermana y los hijos de ambas.

La cronología de su caso es dantesca. Cuentan con pocos recursos económicos y encontraron, el pasado verano, un anuncio en Internet. En este se les pedía un adelanto de 250 euros y con ello podrían acceder a un piso de alquiler en la Vega de San José. Llamaron, trataron con una persona que les dio las llaves y allí comenzó la pesadilla. «Estaba hecho una porquería, no tenía bombillos, ni grifería y las paredes estaban fatal», contaron meses atrás a este diario.

Pero eso no fue lo peor, la persona que les alquiló la vivienda desapareció de la tierra. No contestaba las llamadas y, lo que es todavía peor, no tenía nada que ver con los propietarios de la casa. Un misterio.

Pero todavía fue más duró el desenlace de los acontecimientos, cuando en el mes de marzo recibieron una orden de desahucio que iba a nombre de una tercera persona, una inquilina anterior del inmueble. Tras movilizarse, y poner el caso en manos del Sindicato de Inquilinas, consiguieron parar temporalmente el desalojo.

Todo, hasta ayer. Día en el que Nereida se encontraba realizando la matricula escolar de su hijo para el próximo curso, y Natalia, en la casa, vio como entraban por la puerta agentes judiciales y policías para efectuar el tan temido desahucio.

Sus pasos apresurados les llevaron a conseguir una orden con la que poder entrar en la casa y recuperar las pertenencias. Algo que lograron, con la ayuda de miembros del Sindicato.