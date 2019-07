«El alcalde se limita a mirar para otro lado»

Luzardo lamenta la falta de respuestas tras más de una semana

Demanda.

José Antonio Silva, presidente de Avesar, hizo números y explicó las dificultades a las que se enfrenta su asociación. «Atendemos a 236 familias y a 146 dadas de alta de forma habitual. No estábamos preparados ni se nos avisó de que no iban a ponerse en marcha los comedores de verano y eso supuso que no estuviéramos preparados para hacer el esfuerzo extra para atender a esas familias sin recursos que han venido a pedir la ayuda. Hay que tener en cuenta que no vamos a buscar a esas personas, vienen derivadas y con su carta de servicios sociales».