Ciudad del Campo quiere guaguas para llegar al hospital Negrín

Cuando Mercedes Mateos Castell, que a veces tiene que desplazarse en silla de ruedas por la discapacidad al 76% que tiene reconocida, debe ir al hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín sabe que necesita dos horas. «Tengo que coger la guagua a las seis de la mañana si quiero estar en el hospital a las ocho», explica.

Su trayecto es una odisea a pequeña escala. «Tengo que ir hasta El Hoyo, luego desde allí cojo la guagua para llegar hasta la parada de la que sube a Siete Palmas y me paro en el Lidl, y bajo en silla de ruedas hasta el hospital», relata esta vecina. Y lo peor no es eso, sino que si no es la primera persona que llega a la parada en silla de ruedas, tengo que esperar otra hora porque no admiten dos sillas de ruedas.

Pero ahí no acaban sus problemas porque debido a la cuesta, la guagua no puede sacar la rampa como es debido, con lo que hay veces en que «el chófer me ha tenido que coger para poder bajar».

La línea 320 de Global es la que presta servicio al barrio. Y estos días, gracias al trabajo de la asociación de vecinos, se ha logrado que la 326, en estado de pruebas, permita a los estudiantes del barrio disponer de una conexión con el campus universitario.

«Lo más urgente para nuestro barrio es una guagua municipal que vaya de Ciudad del Campo al Negrín, Mesa y López y Santa Catalina», expuso el presidente de la asociación de vecinos, Kemo Camara, quien también demanda una línea directa con el parque de San Telmo.

Elena Gómez Carballo representa la voz de los jóvenes del barrio. Para esta vecina de Ciudad del Campo, que cursa estudios de Ciencias de la Salud en el campus de San Cristóbal, el desplazamiento también le tributa mucho tiempo. «Tengo que estar a las 06.30 horas para poder llegar a clase a las ocho de la mañana», detalla, «y los fines de semana es peor porque la guagua pasa cada dos horas».

Además, de noche el servicio de transporte se interrumpe a las 22.00 horas, con lo que las personas que quieren salir no tienen mucha alternativa al coche particular. «Llevamos siempre diez euros por si hay que coger un taxi», asegura la joven, «si no tienes dinero, te tienes que aguantar».

Los vecinos sienten que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no los trata igual que a otros ciudadanos. «A Piletas sí llega la 44», expone el representante vecinal de un barrio que aglutina a unos 7.000 vecinos, según sus propios datos.