Carlinhos Brown, embajador del carnaval brasileño en Las Palmas de Gran Canaria

Diez años después de su primera participación en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Carlinhos Brown (Candeal, Salvador de Bahía, 1962) regresa para pisar dos veces el gran escenario de la fiesta: el lunes 4 de marzo como artista invitado a la gala Gran Queen, y al día siguiente, el martes 5, Martes de Carnaval, para ofrecer un gran concierto diurno de entrada libre también en el parque Santa Catalina. La idiosincrasia del carnaval brasileño quedará así impresa en la fiesta de Las Palmas de Gran Canaria con uno de sus músicos emblemáticos, exportador del carnaval de su país y uno de los principales difusores de la cultura popular brasileña.

Impulsor a finales de los años 80 del grupo Timbalada, Carlinhos Brown reunió en este grupo de música afrobrasileña a decenas de percusionistas y cantantes; los timbaleiros —hoy con Denny Denan al frente—, procedentes en su mayoría, como él, del humilde barrio de Candeal, lo han acompañado anualmente en su actuación en las calles durante el Carnaval de Bahía. Todo un fenómeno de cultural popular que sale de la calle y vuelve a ella para la celebración de su emblemática fiesta.

Durante su prolífica carrera, el cantante, percusionista, compositor y productor ha trabajado con algunos de los mejores artistas de Brasil: Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso —con quien participó en «Estrangeiro» (1985) con la composición del exitoso tema Meia Lua Inteira—, Djavan, João Gilberto, João Bosco, Sergio Mendes, Arnaldo Antunes y Marisa Monte, entre otros. Con estos dos últimos, forma desde hace dieciséis años Tribalistas, nombre además del primer trabajo del trío, editado en 2002, y con el que lograron múltiples nominaciones y premios internacionales.

Su extensa discografía incluye «Alfagamabetizado» (1996), «Omelete Man» (1998), «Bahia do Mundo, Mito e Verdade» (2001), el mencionado «Tribalistas» (2002) — junto a Arnaldo Antunes y Marisa Monte—, «Carlinhos Brown é Carlito Marrón (2003), «El milagro de Candeal» (2003) —banda sonora del documental de Fernando Trueba por la que recibió el Goya a la mejor BSO—, «Candombless» (2005) y Vibraaasil (2014), entre otros. Su próximo trabajo, ARTEFIREACCUA —Incinerado infierno— tiene previsto su lanzamiento en marzo de 2019.

Su estrecha colaboración con Fernando Trueba no es su único acercamiento al cine. En 2011, Carlinhos Brown firmó la banda sonora de la animación infantil «Rio», de Fox Filmes, y llegó a ser nominado al Oscar de Mejor Canción Original con «Real in Rio», una obra creada junto con Sergio Mendes. La película de Carlos Saldanha tuvo también su segunda edición, «Rio 2», con más de seis composiciones de Brown. Otros largometrajes nacionales y internacionales también han tenido su música: «Capitães de Areia» (2011), «Dona Flor e Seus Dois Maridos» (2003), «O Casamento de Louise» (2002), «Reapidos ye Furiosos 2» (2002), «Xuxa e os Duendes» (2001), «Ó Paí, Ó” (2007), «O Casamento de Romeu e Julieta» (2005), «Navalha na Carne» (1997), «Pulse – A Stomp Odyssey» (2002), «Dance With Me» (1998) y «Cidade Baixa» (2005).

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria recibe con la figura y la música Carlinhos Brown, la mejor muestra popular de la fiesta brasileña, la esencia de una celebración que se vive en la calle, plena de ritmo y color.