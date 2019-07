La plaga de serpientes de la isla amenaza a Tenerife

El vídeo en el que se escucha a dos personas insinuando introducir la serpiente real de California (Lampropeltis getula californiae) en Tenerife mientras una culebra albina devora a un lagarto ha disparado las alarmas en la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (Gesplan) del Gobierno de Canarias, que lleva más de 10 años combatiendo la plaga existente en Gran Canaria. «Es de una falta de sensibilidad y desconocimiento terrible», afirma Ramón Gallo, responsable del proyecto Post-Life Lampropeltia, una iniciativa financiada por el Ejecutivo regional y el Cabildo de Gran Canaria con 2,2 millones de euros hasta 2022 que trata de controlar la población de esta especie invasora.

El peligro que esta serpiente supone para Canarias es claramente visible en la isla redonda, donde la población de los lagartos Gallotia stehlini, especie autóctona del archipiélago de la que se alimenta la culebra, ha pasado de 400 reptiles por hectárea a menos de 40. «El impacto es bestial», afirma Gallo, quien además remarca que solo sobreviven «los más grandes, pero son los más envejecidos y no dejan descendencia».

De continuar a este ritmo, el lagarto de Gran Canaria puede «llegar a estar en peligro de extinción» y es una especie «que ocupa un nicho ecológico fundamental en la isla: los jóvenes se alimentan de insectos, los adultos de semillas, hay muchas especies endémicas que requieren que pase la semilla por el lagarto, con lo cual, si no hay lagarto, no se pueden dispersar esas semillas y se pueden perder esas especies. Y puede haber una superpoblación de insectos si no hay lagartos», explica Gallo.

Gran Canaria es el único lugar del planeta donde la serpiente se ha «naturalizado», según Gallo, pues se trata de un animal originario de América del Norte y el norte de México, es dócil, no venenoso, se usa como mascota y tiene un tamaño que oscila entre los 120 y los 180 centímetros, siendo idóneo para su manipulación. De 1998 data la primera especie hallada en la isla. «Había una persona que tenía muchos ejemplares en la zona de San Roque, en Telde, y se le iban escapando poco a poco; era un animal que se vendía en la península y no estaba prohibido adquirirla en Canarias; un ejemplar albino costaba 100 euros o más», recuerda Gallo.