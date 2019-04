La lluvia y el frío no se dejaron notar por la cumbre

«La verdad es que esperábamos más frío porque como había llovido bastante el miércoles, parecía que el mal tiempo iba a llegar cargado de agua, pero no ha sido así...», manifestó Carmita Bolaños, una vecina de Tejeda que salía a recoger las cosas de su terraza en traje, zapatillas y apenas una pequeña rebeca para «que no me moleste el viento», comentaba.

Solo en la zona del Nublo y en el Pico de las Nieves asomó la neblina acompañada de pequeñas lloviznas que hicieron más ajetreado el camino hacia el roque de numerosos turistas. «Es verdad que al enfriar el tiempo, los canarios no vienen al Roque Nublo y más si es entre semana, pero siempre hay turistas que se aventuran a subir aunque esté lloviendo y refresque un poco. De todas formas, donde más ha llovido es en el norte y sureste de la isla porque aquí en la cumbre, ha caído poca agua», comentaba una de las camareras del asador grill Yolanda, en la Cruz de Tejeda. «Anoche, por el miércoles, sí que cayó más agua e incluso llegó a granizar fuerte y pensábamos que iba a llegar la primera helada del año, pero poco después volvió a llover y se lo llevó todo», relató mientras servía un café a unos turistas que visitaban la cumbre en zapatillas y camiseta: «Ellos nunca tienen frío aunque estoy segura de que más de uno se tiene que arrepentir de haber subido aquí arriba así vestido. Por mucho que estén acostumbrados, veo sobre todo a las chicas en zapatillas y con esos trajitos y se me parte el alma», exclamaba sonriendo.

En las zonas recreativas de los Llanos de Ana López y Las Mesas se veía poca gente, aunque destacaban algunos grupos como uno de italianos que estaban desarrollando una actividad en el pinar y otro de canarios que tenían una buena fiesta montada con música, comida y una guagua «para poder uno echarse un pizco», señalaba uno de los participantes mientras mostraba un vaso de «vino de la tierra, que es el mejor», matizaba.