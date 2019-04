La denuncia de CC a Torres es «injusta»

La denuncia penal presentada por el consejero Fernando Bañolas (CC) contra el presidente del Instituto Insular de Deportes, Ángel Víctor Torres (PSOE), por una presunta malversación de fondos que consistiría en no cobrar el 100% de los costes que los conciertos celebrados este mandato en el Gran Canaria Arena le han generado a ese organismo autónomo protagonizó el último pleno ordinario del Cabildo de este mandato.

Los 16 votos del Gobierno insular (NC-PSOE-No Adscritos) rechazaron la moción de Bañolas que pedía cobrar las cantidades pendientes, 660.000 euros, en concepto de cesión del pabellón de Siete Palmas entre 2015 y 2019. Bañolas rechazó antes la moción transaccional que le propuso el PSOE, encargar a los servicios jurídicos del IID un informe sobre «la posibilidad, oportunidad y/o conveniencia de reclamar las cantidades no satisfechas» desde que las instalaciones de la ciudad deportiva empezaron a acoger eventos hasta hoy. Y actuar luego en consecuencia.

Torres subrayó que la denuncia registrada por Bañolas el 12 de abril se limita a este mandato a pesar de que el consejero de CC tuvo conocimiento previo, a través de un informe de Gerencia del IID, de que entre los años 2005 y 2015 los costes generados por actos en la ciudad deportiva rondaron el millón y solo se ingresaron 8.867 euros. Los gastos se elevaron a más de 700.000 euros entre 2005 y 2011 y a unos 235.000 entre 2011 y 2015.

Su denuncia, le dijo el candidato del PSOE a presidir el Gobierno de Canarias el 26M al consejero de CC, es «impropia, injusta, cobarde, vergonzosa y vil» y solo persigue «dañarme electoralmente» porque es en este mandato cuando se ha regularizado el procedimiento administrativo para ceder las instalaciones de Siete Palmas y más se ha ingresado, 396.000 euros.

El también vicepresidente primero del Cabildo instó a Bañolas a retirar la denuncia si aceptaba su transaccional o, en caso contrario, a ampliarla al periodo de 2005 a 2015 si la rechazaba. Bañolas no aceptó su oferta, le recordó que «ahora es usted el casero del Instituto de Deportes», le exigió que inicie el cobro por vía de apremio y le invitó a reclamar impagos anteriores al actual mandato «si hay algo de 2015 para atrás». Además, advirtió a Torres que, «si prescribe algún pago, aumentaré la denuncia» que el pasado martes presentó en el juzgado de guardia.

El portavoz del PSOE se declaró convencido de que sus antecesores en la Presidencia del IID no procedieron al cobro de los gastos generados por actos culturales en la ciudad deportiva «para atraer conciertos y eventos a Gran Canaria. Bañolas no lo cree así y solo me denuncia a mí», agregó. Si cree que él malversó, vino a decir, «¿qué cree de Lucas Bravo de Laguna, que solo ingresó el 5% de los gastos?» en el anterior mandato. «¿Y de los anteriores, que no cobraron nada?».

Además, Torres detalló que la necesidad de establecer un precio público para el uso de las instalaciones fue trasladada por Intervención a la Gerencia del IID desde 2004 y figura en la memoria anual del Instituto desde 2012.

El consejero de CC insistió en la obligación de regularizar la cesión de las instalaciones deportivas de Siete Palmas estableciendo un precio público, inexistente hasta ahora a pesar de que el IID contrató su redacción dos veces, en 2013 y 2016. En ese precio público, indicó, caben las excepciones (actos solidarios) y los posibles descuentos. Para ayudar a los promotores a traer a la isla algún artista nacional o internacional, señaló, ya están los contratos de patrocinio.

También preguntó si el IID ha recibido entradas gratuitas de los promotores de conciertos en Siete Palmas «por el dinero no cobrado», citando, en concreto, las que constan como recibidas en palco y en pie de pista por valor de 4.750 euros para el concierto de Estopa en 2016.

La moción de Bañolas fue apoyada por los consejeros de PP y Podemos, pero no por los del otro grupo político de la oposición, Unidos por Gran Canaria, cuyo portavoz, José Miguel Bravo de Laguna, presidente por el PP en el anterior mandato, es el candidato de CC a presidir el Cabildo en los comicios del 26M. Unidos decidió abstenerse alegando que el caso está judicializado.