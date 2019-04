La cumbre de Gran Canaria se queda sin habitantes

La Higuerilla era un barrio donde vivían cerca de quince familias hace unas décadas que se dedicaban a la agricultura y el pastoreo. Con el paso de los años y debido a su aislamiento bajo el Roque Bentayga, sus vecinos se fueron marchando hasta que solo quedó Mónica, su última habitante. Estuvo varios años intentando salir adelante, pero finalmente tomó otro camino y abandonó su casa de este bonito asentamiento localizado en el fondo del barranco y que ahora es un barrio fantasma donde apenas viene alguien algún fin de semana. «No hay ni siquiera okupas», destacaba Jaime Quintana, el cartero de la zona.

Este es el claro ejemplo del abandono poblacional que están viviendo muchos barrios de la cumbre de Gran Canaria, fruto del «aislamiento y la falta de servicios e infraestructuras», como dijo Jaime.

Hay enclaves como El Carrizal –que aún mantiene un bar y pasan turistas–, El Toscón, el Cortijo de Pajonales, Timagada, El Roque –con dos queserías–, La Solana o El Chorrillo, en los que entre semana apenas tienen decenas de vecinos que viven de manera fija, porque la mayoría han emigrado y solo «suelen subir los fines de semana y si no hay mal tiempo», comenta Carmita Bolaños, la más veterana de las que sigue viviendo en El Roque. Ella se crió bajo la cueva del rey en uno de los asentamientos aborígenes más importantes de la isla y «de aquí ya nadie me mueve», exclama. Además, en su casa viven dos de sus 27 nietos que son los habitantes más jóvenes de la zona: «A ellos les encanta estar aquí y cuando van a Tejeda o Artenara, no se acostumbran y siempre dicen que ellos son de aquí y que no los saquen», afirma sonriente.

Ella es una amante de su pueblo, como también lo es Alicia Suárez, una madre de familia que vive en La Solana, el siguiente barrio que uno se encuentra si sigue carretera abajo dejando atrás el Bentayga y las casas abandonadas de La Higuerilla. «Aquí ahora estamos bien porque han arreglado bastante el barrio y está todo bonito así que si antes no me fui, ahora menos», confiesa. Recuerda cómo era la vida hace décadas cuando la incomunicación era enorme y ahora solo echa en falta «que mejoren la carretera porque cuando hay mal tiempo no hay quien suba por ella y nos quedamos encerrados».

El último enclave de esta vía es El Chorrillo, donde actualmente apenas solo vive de manera fija Quintino y su esposa Margarita. «Antes llegaron a haber hasta 60 niños y teníamos un colegio cuando yo era pequeña», recordaba Fina. Estaba lleno de gente y recuerdo como teníamos que ir caminando a El Roque para ver a los de La Falange, pero desde que hace 30 años llegó la electricidad todo mejoró y cambiaron las cosas». Su casa está a «hora y media de Las Palmas y ya uno se acostumbra, todo es adaptarse y para mí es un paraíso vivir aquí», dijo Manuel Hernández.

La otra cara de la moneda es El Espinillo, un barrio de Tejeda que estaba casi deshabitado pero se recuperó al mejorar los accesos y «ahora da gusto ir por sus calles. Deberían hacer lo mismo con el resto», apuntó Jaime Quintana