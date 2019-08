Hoy se esperan máximas por encima de 38 grados, baja humedad relativa y viento intenso

C.S.B. / Las Palmas de Gran Canaria La previsión meteorológica para el día de hoy no puede ser menos halagüeña. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por máximas de más de 38 grados, afectando especialmente a medianías, donde puntualmente se superarán los 40 grados, como ya ocurrió ayer. Las mínimas en zonas de interior estarán sobre los 30 grados, otra previsión que no ayuda en los trabajos contra las llamas. En las cumbres el aviso está en nivel amarillo por máximas de hasta 37 grados, que pueden superarse de forma local y puntual. No será hasta mañana lunes cuando las temperaturas empiecen a descender con el regreso del alisio. El aviso pasará entonces, si todo evoluciona como indican los modelos, a nivel amarillo afectando especialmente a medianías, donde no se descarta que localmente se superen los 37 grados. Las temperaturas mínimas seguirán manteniéndose muy altas en zonas de interior.

A las altas temperaturas se suma el desplome de la humedad relativa, por culpa de la entrada de una masa de aire seco y cálido de procedencia africana, que mantiene los valores en toda la zona del incendio por debajo del 30%. Una tónica que se mantuvo durante toda la tarde de ayer con valores de humedad relativa realmente bajos, incluso del 12% en Valleseco o del 14% en la Cruz de Tejeda. El viento será hoy del nordeste moderado con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sudeste de la isla. El viento seguirá soplando con intensidad de cara a mañana, según la previsión de la Aemet.

Anoche el viento alcanzaba rachas por encima de 40 kilómetros por hora en Tejeda, ganando intensidad con el avance de las horas. En Valleseco también se registraban rachas de más de 20 kilómetros por hora. Una intensidad que jugaba contra el esfuerzo de los medios desplegados en la zona para luchar contra las llamas.