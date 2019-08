Escapadas para despedir el verano

Los últimos incendios impiden que se pueda acampar en la zona de la cumbre de Gran Canaria, pero esto no debe de suponer un problema, todo lo contrario. Una oportunidad perfecta para cambiar de rumbo, visitar otra isla y preparar la ropa de playa. Las playas de Cofete, El Cotillo o Corralejo son algunas de las más populares en Instagram .

4. Buceo en El Hierro

Sin duda una ocasión perfecta para descubrir los fondos marinos de La Restinga. No te lo pienses dos veces y anímate a realizar tu bautismo de buceo, que no te frene el miedo, ya que no importa el nivel que tengas.