En Caideros «estamos acostumbrados al frío»

En las Medianías del Norte de Gran Canaria la vida transcurre tranquilamente, entre paisajes bucólicos cargados de verde por las últimas lluvias y el trabajo que dan los animales y las tierras. En estos pagos, nadie parece tener frío, dicen que están acostumbrados. «Hoy podemos estar a 8 grados, pero hemos estado entre los cero y los 4 grados», dice José de la Cruz Mendoza, conocido popularmente por Pepe Torres, presidente de la Asociación Cultural Montaña El Agua de Caideros. «Hace frío, sí, pero uno está acostumbrado. Pero sí que es cierro que hacía años que no bajaban tanto las temperaturas». Pero que las estaciones estén bien marcadas es bueno para las tierras y los animales, cuentan por Caideros, donde apenas viven 300 personas. «El campo está empapado de agua, pero todavía no hay empuje». A lo que se refiere Pepe Torres es que aún llamándose el sitio Caideros, por los caideros naturales de agua que en otro tiempo fueron tan comunes, «no hay agua cayendo», ni las presas se han rebosado. «Hay que remontarse dos años atrás por lo menos para recordar cuando la presa del Lugarejo se llenó». En todo caso, el hermano de Pepe Torres, Benito, uno de esos hombres que tiene la sabiduría del campo para saber si es año de lluvias o no, dice que la clave está en el día de la Candelaria, celebrado la semana pasada. «Yo decía que hasta finales de enero no llovería, y así fue», y vaticina que «este tiempo no se levanta por ahora». En realidad, la sensación térmica es de unos cuantos grados menos de los ocho o diez que puede haber en Caideros en un día normal de invierno. Ayer el viento pegaba y los pocos vecinos que viven de forma habitual en Caideros, gente mayor, se resguardaba en las casas, como mucho una corta visita al supermercado. El nuevo bar La Carpa, inaugurado el domingo, sobre abre los fines de semana.

Nieves Mendoza: «Frío el de antes, yo estoy acostumbrada»

«Yo estoy acostumbrada al frío», dice Nieves Mendoza, que rememora los años más duros, «cuando no tenía lavadora o no había agua corriente, cuando tenía que ocuparme del bar, de la casa y de mis tres hijos y por las noches hacía 15 kilos de queso». Hace por lo menos «12 o 15 años que cerré el bar», no hay consenso sobre la fecha. Ahora el pago de Caideros vuelve a tener bar junto a la carpa.

