El pregón que se hizo isla

Sin trampa ni artificios; avalado por años yendo y divulgando la raíz, el verseador Yeray Rodríguez inauguró las Fiestas del Pino con un pregón que se hizo isla. Bañado en música y lustrando las costumbres de una isla aún dolida de la ferocidad de unas llamas que han calcinado buena parte de su patrimonio natural. Rodríguez, que acotó que Teror se convierte en la capital de la isla durante su fiesta grande, tiró de orgullo y eludió gestos para la galería. Dio razones para «creer en esta isla» y conmovió a un patio de butacas que guardó un escrupuloso silencio durante su hora de intervención.

Por una vez, el reputado repentista se ajustó al guion. Se salió del mismo, y lo amenizó con la música de Javier Cerpa, Fernando García, Ner Suárez, Silvestre Ramírez y las voces de Beatriz Alonso y Pedro Manuel Afonso. Porque en su discurso también se quería sacar la cara por la cultura local. «Estoy más que acostumbrado a escuchar a paisanos que, como turistas, no han dejado atrás ningún museo ni centro de interés que se suponían que tenían que ver en ciudades y países remotos y que, por no conocer, no conocen, los que quedan en el municipio canario donde viven. Me llamó también profundamente la atención que la reciente declaración de Patrimonio Mundial de nuestras Montañas Sagradas, dejara al descubierto a muchos grancanarios que jamás han pisado ese entorno. Y lo mismo sucede por ejemplo con nuestra música y con nuestra literatura y me atrevería a decir que hasta con nuestra geografía, porque por duro que pueda parecerles, muchos paisanos creen todavía que habitamos ese rectángulo en el que como la pieza de un puzzle nos ponen en todos los lugares posibles menos en el que realmente estamos», refirió.