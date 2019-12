El Cabildo salva la cica y cambia el proyecto del museo de Bellas Artes

Símbolo identitario

La consejera no dio detalles de la alternativa que se adoptará finalmente, pero sí subrayó que lo que no se hará es usar el patio como otra sala más de exposiciones del museo. La normativa exige unas condiciones de humedad, de temperatura y de aislamiento que impedirán que esa especie de claustro se utilice para exponer obras de arte, salvo, eso sí, que hayan sido hechas para estar al aire libre. Pero a la consejera no le parece un inconveniente. «Podemos compensar la renuncia a este espacio habilitando otro lugar del proyecto para ganar lo que se pierda por aquí, pero creo que esa renuncia merece la pena, no solo por el valor botánico de este árbol, sino porque entiendo que se ha convertido en un símbolo identitario de este espacio y de todo el edificio», se explica Medina.

En todo caso, apuntó, no será necesario aislar con mamparas de cristal el patio donde crece esta cica del resto del complejo, que fue otra de las soluciones que se llegaron a barajar y que también ha sido descartada. «No hará falta». Además, añade que la cica y el resto de las plantas que crecen en el museo serán sometidas a un estricto control de plagas, que es la incidencia sobre las obras de arte que más hacía temer a los que defendían el traslado del árbol. Las creaciones pictóricas son muy sensibles a la agresión de xilófagos, insectos y parásitos, pero eso, dice, es controlable pese a las plantas.

Mientras se deciden estos cambios, el edificio sigue en obras. Y la consejera aclara que, pese a los trabajos, la cica ha seguido recibiendo las atenciones que necesita por los jardineros del recinto.