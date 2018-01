El Cabildo baraja comprar Güi Güi

Los 3 millones de metros cuadrados de Güi Güi que el dueño de esos terrenos de La Aldea de San Nicolás ha sacado al mercado inmobiliario pasarían a ser de manos públicas si el Cabildo se decide a comprar la parte más singular de esta Reserva Natural Especial. De momento va a estudiar el anuncio publicado en el portal www.juwai.com que ofrece este paraje.

Así lo adelantó el presidente, Antonio Morales, al conocer por CANARIAS7 que el propietario del frente de playa vende el terreno por un precio de 6 millones de euros. «El Cabildo va a estudiar su posible adquisición», declaró de regreso a la isla desde Fitur y después de asegurar que «primero vamos a echarle un vistazo al anuncio».

Morales enmarcó la posible operación de compra de esa parte de Güi Güi en la política iniciada por el Gobierno insular de adquisición de bolsas de suelo privado de ámbito forestal, para lo que ha publicado un anuncio solicitando a los interesados que presenten sus ofertas y dando prioridad a las fincas de más de 5 hectáreas. La enmarcó, pero no la limitó.

En todo caso el presidente del Cabildo subrayó que el hecho de que la propiedad pueda cambiar de manos privadas «no afecta a la protección del territorio», por lo que «no podrá ser urbanizado ni construido».

Por eso mismo Morales puso en duda que algún inversor inmobiliario quiera hacerse con un suelo «en el que no se puede hacer nada». A su juicio, «eso no lo va a comprar nadie» al tratarse de parte de una Reserva Natural Especial y de un Área de Sensibilidad Ecológica «en la que no es posible ningún tipo de uso lucrativo», recordó.

Además, el cambio de propietario de este espacio, que debido a su inaccesibilidad se ha preservado del desarrollo turístico y agrícola del entorno, no afectaría al uso de la playa y del paraje natural. «Güi Güi seguirá siendo virgen y la playa y todo lo que es de uso público va a seguir siéndolo», mantuvo.