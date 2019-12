Todo se inició cuando un cliente del lotero Ricardo Cobiella en La Palma me envió seis números tras los desalojos que sufrimos por los incendios para que se los regalara a personas que de verdad estuvieran pasando necesidades. Al principio no los quise recoger, pero luego Ricardo me llamó diciéndome que me enviaba décimos para que fuera remontando con lo que ganara. Ahí empezó todo hasta que logramos vender hasta agotarlo un total de 1.560 décimos del 87.396». Así resumió la empresaria de Artenara –propietaria del restaurante biotasca Arte-Gaia– Juanate Gil, lo que comenzó como una muestra espontánea de solidaridad tras los incendios del verano y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno de ayuda a la causa imparable.

Es una de las tantas historias positivas que pueden contar lo que venden lotería de Navidad en los municipios afectados por las llamas y que este año han visto duplicadas sus peticiones. «Todos vienen diciéndonos que donde hubo fuego, llegará la suerte y ojalá que sea así, porque la gente de estos municipios ha sufrido bastante y merecen una alegría para terminar el año», confesó esperanzado Manuel García, el lotero decano del municipio de Valleseco, origen del incendio forestal más devastador de este año en toda España.

«Nosotros empezamos por diez hojas pensando que iban a ser muchas y al final nos quedamos cortos... Nos llamó mucha gente de la península y de todos los rincones de las islas que querían el número de los incendios, como así lo llamaban», relataba Juanate Gil. El lotero Ricardo Cobiella, de la Administración de Lotería número 1 de La Palma, la única que ha dado el Gordo en la Isla Bonita, fue el que suministró los décimos y no dudará en «coger el avión el domingo si la suerte nos sonríe. Ella lo hizo para recuperarse de todo lo que se perdió en el incendio y también para animar a la gente a subir a Artenara para que todos pudiesen salir adelante y se ha conseguido con creces», exclamaba Ricardo desde el móvil de Juanate.

Ella confiesa que ya no tiene ningún décimo y que podría haber vendido muchísimos más: «Han sido meses muy duros tras tres evacuaciones en total pero parece que terminaremos el año con una sonrisa en la cara porque estoy segura que caerá algo», vaticinó. Ella, por si acaso, contrató a la Banda de Agaete para que el domingo «suba y comparta con todos nosotros esta fiesta. A todos los que compraron, aquí los esperamos de una a dos del mediodía y si no ganamos nada, que canjeen su décimo por una copa de vino», dijo.