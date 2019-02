Desestimado el recurso de Palmitos Park por los daños del gran incendio

La Sala de lo Penal del TSJC ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por Aspro Parks Canarias –Palmitos Park–, la Plataforma Más Nunca e Ignacio Pérez, contra la sentencia dictada en su día que condenó al autor del gran incendio forestal de Gran Canaria en 2007. Lo más destacable de esta resolución es que el TSJC da por válidos los 11.643.100 euros que recibió Palmitos Park de la compañía de seguros Alianz en su momento en concepto de indemnización por los daños sufridos a consecuencia de las llamas. Hay que recordar que esta empresa pidió 6,8 millones más en su recurso.

Según el fallo notificado ayer, el TSJC desestimó los dos motivos que alegó Aspro Parks Canarias en su recurso de apelación.

El primero de ellos se refería a un presunto quebrantamiento las formas en este procedimiento porque esta parte presentó a dos testigos de la tercería de dominio que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial no había admitido como prueba. En este caso concreto, la sentencia sostiene que propusieron a los mismos de forma extemporánea ya que se hizo por parte de la segunda representación legal que tuvo la compañía, con el auto de hechos justiciables y los escritos de acusaciones y defensas presentados, por lo que otorga validez a lo estimado en primera instancia.

En segundo lugar y referente a la reclamación por la indemnización cobrada, el TSJC considera que la misma va en contra de sus propios actos porque Palmitos Park firmó en su día un acta de tercería de dominio sin reparos ni discrepancias. Aún así, sostiene el fallo, después de haber suscrito el acuerdo, tras cobrar de Alianz el importe convenio y renunciado a acciones civiles y penales, volvieron a reclamar 6,80 millones de euros más de los 11,6 que ya recibieron.

En lo que respecta a la Plataforma Más Nunca, la sentencia sostiene que, al haberse personado como acción popular, no puede reclamar cantidades económicas ya que no está legitimada para ello. En su día lo realizaron de esta manera y no en nombre de las personas físicas, no presentando además escritos de conclusiones provisionales ni definitivas sino se limitaron a adherirse a lo que pidió el fiscal.

Por último, en lo que respecta a Ignacio Pérez, la Sala considera que ni se ha acreditado la existencia de unas joyas que reclamaba y que dijo que se habían quemado con el incendio, ni aportó ningún documento que afirmara que las mismas estaban dentro de una caja fuerte.