Auditorías para blindarse ante la covid-19

Los ciudadanos saben que deben mantener una distancia social con quien se cruzan. Pero ¿y las empresas? También tienen pautas que han de cumplir para evitar el contagio de la covid-19. Sin embargo, no les basta con ponerse mascarilla o guantes. La lista de medidas es más amplia y compleja y no siempre es fácil de aplicar. Esta necesidad de asesoramiento la cubren empresas como Indavet Integra, en Ingenio. Entre los servicios que presta figura la realización de auditorías anticovid-19 o la detección de este virus en superficies, aguas o alimentos.

Si el cliente quiere saber si está libre o no de covid, los técnicos de Indavet acuden a su sede, toman muestras con hisopos específicos para virus y las analizan en su laboratorio. Cuentan con tecnología genética PCR. «Para nosotros esta técnica es como el pan de cada día, es muy sensible para detectar ciertos agentes patógenos en alimentos, es nuestra principal técnica acreditada y la usamos hasta 3 o 4 veces al día», explica Margarita Peña, gerente de esta empresa con 20 años de trayectoria y dedicada a la industria alimentaria. Es más, según avanza, han solicitado la autorización ante el Gobierno de Canarias para poder prestar también este servicio de detección de la covid-19 en personas, aunque el trámite no está siendo sencillo.

Pautas

Con todo, el servicio relacionado con el nuevo virus que más han prestado es el de las auditorías. Las han empezado a ofertar a sus clientes habituales, con los que normalmente tienen una serie de servicios contratados a lo largo del año, pero también la ofrecen a cualquier entidad que esté interesada. Asesoran, por ejemplo, sobre la adopción de todo tipo de pautas de seguridad e higiene sanitaria frente al virus, desde dónde han de ubicar dispensadores de geles hidroalcohólicos hasta cuántas veces han de desinfectar una superficie y con qué principios activos.

Indavet, que cuenta con una plantilla de 8 personas entre técnicos de laboratorio y veterinarios, trabaja con empresas alimentarias, desde supermercados a restaurantes e industrias, a los que asesora desde hace años sobre qué medidas hay que tomar en prácticas de manipulación de alimentos, en el control de la caducidad, en el mantenimiento de las instalaciones o en las condiciones que han de cumplir las cadenas de frío o calor. Todas estas pautas buscaban y buscan blindar a este tipo de compañías frente a bacterias tan conocidas como la salmonella o la E. Coli. La covid-19 se ha sumado a esa lista de enfermedades producidas por agentes contaminantes contra los que habitualmente prestan batalla y no han tardado en instruirse sobre cómo evitarlo.

¿En qué superficies permanece más el virus?

¿Dónde permanece más el virus? Esta es la pregunta que más se repiten los empresarios de cara a garantizar la protección frente a la covid-19 tanto de su personal como de su clientela. Indavet ha recopilado las últimas investigaciones y las ha resumido en un curso online que forma parte de su oferta de servicios. Por ejemplo, y aunque estas hipótesis siempre pueden variar en función de nuevos resultados, por la información de que dispone Indavet, el virus resiste muy bien en superficies hechas de vidrio o madera, donde puede seguir contagiando durante 4 días; en papel, también 4 o 5 días; o en acero inoxidable, de 2 a 3 días. En el cartón aguanta un día; en polipropileno, 16 horas; en acero, 13 horas; en aluminio, de 2 a 8 horas; y en guantes quirúrgicos, 8 horas. Para evitar que el virus permanezca en estas superficies, Indavet recomienda en sus auditorías unas pautas de limpieza y desinfección muy precisas. Este curso online forma parte de otra de las funciones de la entidad, la formación, a través de Indavet Educa. Este, en concreto, versa sobre seguridad alimentaria y covid-19 y enseña desde qué es un virus hasta de qué forma se transmite y cómo se puede prevenir en el entorno laboral. El acceso es gratuito y está abierto a quien le interese realizarlo. Y al laboratorio, que es su otra gran función, recurren para ofertarle al cliente la detección del virus en todo tipo de superficies como medio de verificación de la eficacia de la limpieza. Explica Carlos Ferrer, director técnico del laboratorio, que disponen de la última tecnología para el análisis de muestras, con termocicladores PCR-RT, además de garantizar una respuesta inmediata, con la toma de muestras, el transporte al laboratorio y su procesado, todo en el mismo día. Si las pruebas de covid-19 dan negativo, disponen de un sello distintivo que evidencia ante los consumidores la realización de estos controles y les aporta un plus de tranquilidad.