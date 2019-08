Ashotel crea alarma en el mercado turístico nacional al magnificar el impacto del fuego

A río revuelto ganancia de pescadores. Algo así se le debió de pasar por la cabeza a la patronal hotelera y extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, cuando decidió emitir ayer un comunicado, recogido por algunos medios nacionales, en el que daba a entender que el incendio había provocado numerosas cancelaciones de reservas turísticas en la isla de Gran Canaria. Es cierto que la patronal tinerfeña se solidariza en la nota con la isla redonda, pero, a renglón seguido, lamenta las «numerosas cancelaciones» y anima al Gobierno de Canarias a reforzar la campaña de turismo interior y «enfocarse» en Gran Canaria para aliviar las consecuencias del incendio.

Hasta ahí todo hubiera sido normal si no fuera porque hasta la fecha no hay constancia de que se hayan producido cancelaciones y desde luego, los turistas no han huido en desbandada de la isla. Así lo indicó ayer el presidente de la patronal de las Agencias de Viaje, CEAV, Rafael Gallego, quien criticó este tipo de notas que lo que hacen llegar al mercado peninsular «algo que no es cierto» y que sí puede llevar a posibles turistas a replantearse sus vacaciones en Gran Canaria.

«No ha habido ni durante el incendio ni después cancelaciones y tampoco las esperamos», indicó ayer Gallego. En su opinión, con la nota de Ashotel se da a entender al mercado peninsular que en Gran Canaria hay «desolación» cuando la realidad no tiene nada que ver con este mensaje. «Flaco favor se está haciendo a la isla con este tipo de comunicados que dan la sensación de que se está produciendo una desbandada de turistas», dijo.

En su opinión, el incendio, lejos de perjudicar la imagen de la isla de Gran Canaria, «la ha reforzado» porque ha puesto en evidencia el carácter solidario y cariñoso de la sociedad de la isla. «La sociedad grancanaria ha salido fortalecida con esto», afirmó.

En el mismo sentido se expresó el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, quien acusó a Ashotel de «magnificar» el incendio y crear una alarma que no es real puesto que no hay constancia de cancelaciones. «Que traten de impulsar el turismo interior me parece bien y el apoyo que nos brindan también, pero llama la atención que apunten a algo que no es la realidad», dijo. En sus palabras, «dar datos alarmistas de Gran Canaria no procede y no es bueno».

«No hay señales de alarma. El impacto sobre el turismo por no decir nula, es casi nula», indicó ayer Pérez, quien afirma que el impacto del que habla Ashotel «no existe».

«La imagen del incendio no es la que cuentan los de Ashotel», indica Pérez, quien reconoce que es «mala» porque se ha perdido masa forestal pero «no hay pérdida de turistas». Según asegura, todos los medios nacionales e internacionales han hecho un buen seguimiento del incendio pero no ha dañado la imagen turística de la isla, como sí lo afirma Ashotel en su nota.

El vicepresidente de la Feht, Tom Smulders, considera que el comunicado de Ashotel es «prematuro». Desde la Feht pusieron hace días un plan para detectar si existen casas rurales dañadas por el incendio y si hay pérdida de reservas y por el momento, no hay datos.