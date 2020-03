Antonio Morales: «El Cabildo pondrá en marcha un plan para el mundo rural»

— En realidad era el segundo intento. Los medios, sobre todo en Tenerife, ya se hicieron eco de un intento de desprestigiar el trabajo de Julio Cuenca. En el trabajo que se hizo hablamos siempre de un lugar con connotaciones astronómicas y es verdad que Julio Cuenca va más allá y habla de un observatorio. Pero la propuesta final, avalada por científicos nacionales e internacionales, habla de un espacio con esas connotaciones astronómicas. En esta segunda intervención, esas dos personas de Tenerife pretendían hacer más daño e incluso en los servicios jurídicos del Cabildo estuvimos valorando la oportunidad de presentar una demanda, pero era muy complicada, porque tendrían que presentarla las personas que trabajan en el proyecto, y no la institución en sí. Esos ataques no han tenido más trascendencia y esta es una prueba muy bien trabajada, muy bien documentada y cuenta con el aval de los científicos.

— Nosotros planteamos inicialmente a la Unesco una fundación pero cuando se le plantea a los servicios técnicos del Cabildo cómo ponerla en marcha, nos dicen que será muy complicado, que llevará mucho tiempo y que no se podrá dar cumplimiento a tiempo a los compromisos con la Unesco, de manera que será más sencillo con un instituto, que permite además agilizar la gestión e incorporar recursos económicos y humanos. Ese es el motivo. Esa figura nos permitirá contar además con dos directores, uno para el Patrimonio Mundial y otro para la Reserva de la Biosfera, cada uno con sus órganos independientes.

— ¿Por qué un instituto y no una fundación?

— Ahora sí. Por primera vez hay un Gobierno preocupado en poner en marcha los mecanismos necesarios para combatir el calentamiento global y su incidencia en el conjunto del Estado. En el Gobierno canario también son conscientes de esa situación. En el Cabildo grancanario lo veníamos denunciando en los últimos cuatro años y a veces aguantando ataques frontales por defender que era necesario un cambio de paradigma en cuestiones como el tema energético o la movilidad. Eso conecta, por ejemplo, con defender que no hay nada mejor que consumir nuestros productos porque eso contribuye a potenciar el sector primario. España dispone ahora de una ministra que parece que lo tiene claro; otra cosa es que pueda poner en práctica todas las medidas porque ya le pasó que tuvo enfrente a algunos sectores. En Canarias los efectos son más notables: el calentamiento de los océanos; el hecho de que tuvimos no hace mucho muy cerquita un huracán, o que a estos periodos intensos de sequía le seguirán periodos intensos de precipitaciones, como el que tuvimos en 2015...

— Ni lo hicimos aquí ni se hizo en Tenerife. Trabajamos de manera coordinada y estuvimos en contacto permanente con el presidente del Gobierno. hay una cosa que no sabe el gran público: la extinción del incendio siempre está en manos de los técnicos del Cabildo. En nivel 2 se incorpora el Gobierno para la protección de la población pero la extinción sigue en manos del Cabildo.

— En el último incendio, ¿por qué no se subió a nivel 2? ¿Es que el Cabildo no quiso ceder el protagonismo?

— No faltan medios. Estamos por encima de la media española en medios.

— No. Si fuera lo contrario, lo diría claramente. Se cumplieron los protocolos establecidos pero es verdad que ese era un muro hecho de aquella manera en los años 70. Sí ha servido para hacernos ver que es la única vía para comunicar la capital de la isla con el corredor este y el sur turístico, y eso obliga a actuar y a contar con alternativas. Mucha gente desconoce que esto es una competencia del Gobierno y que el Cabildo planteó alternativas en el anterior mandato y que no se pusieron en marcha, ni siquiera se redactaron los proyectos. Afortunadamente ahora ya se están redactando. Pero ni eso va a resolver del todo el problema. Tenemos que asumir que tenemos una densidad de vehículos muy superior a la media europa y española. Aquí el territorio es escaso, hay mucha población y mucho coche. Hay que buscar alternativas en el transporte público, en el transporte guiado, y hay que generar también concienciación en la ciudadanía, porque el 80% de los vehículos que entran en la ciudad vienen ocupados por una sola persona.

— Las condiciones laborales del sector turístico son susceptibles de mejora y lo hemos defendido siempre y, además, no todo el sector actúa de la misma manera. Es verdad que ante situaciones como la de ahora el sector reclama ayudas y creo que hay que buscar un equilibrio entre esas dos posiciones. No podemos poner en duda que este es un sector que genera la mayor parte de nuestro PIB.

— ¿Comparte usted la crítica a los empresarios turísticos de que ya están pidiendo ayudas públicas, de manera que las pérdidas se socializan, pero cuando hay elevados beneficios no se distribuye la riqueza?

— Va todo asociado: más miedo, más histeria, más daño a nuestra industria más importante, que es el turismo. Se está instalando un sentimiento colectivo de miedo a volar, miedo a moverse, y eso sin duda perjudica al turismo. Nadie sabe cuánto durará esto y me preocupan las dos cosas porque van unidas.

— Volvemos entonces al tren. ¿Es viable? ¿Están las arcas del Cabildo o de la Comunidad Autónoma en disposición de embarcarse en ese proyecto?

— Desde luego que no, ni las arcas del Cabildo ni las de la Comunidad Autónoma. Pero si se instalan trenes AVE en la península en una estrategia de acercar a través de la movilidad a los territorios, pues esa misma obligación debe existir con los grancanarios. Cuando uno ve que el Estado se gasta 300 millones en poner Wifi en los AVE... pues con eso se abordaría una primera fase importante del tren en Gran Canaria. Ahora hay un mandato de Europa sobre la necesidad de avanzar en el transporte guiado en territorios insulares como el nuestro y eso abre la puerta a disponer fondos. Yo mismo tenía muchas dudas sobre ese proyecto pero es que el impacto sobre el territorio no es tan grande, porque la mayor parte del trayecto va soterrado. Y apoyado además en energía eólica.

— ¿Por qué el empeño en los nombramientos a dedo de altos cargos?

— La ley no lo permite ahora y lo que hemos planteado los cabildos es una modificación de la ley. Vamos a ver: lo que es una barbaridad es que si un Cabildo necesita, por ejemplo, a un experto en energías renovables, al mejor, no pueda tenerlo porque el sistema de designación obliga a elegirlo entre los funcionarios.

— ¿No es un desprecio a los funcionarios?

— No, porque los funcionarios cumplen con sus funciones, como los jefes de servicio. ¿Por qué el Gobierno puede nombrar a un director general de Deportes, por ejemplo, que no es funcionario y un Cabildo no puede hacerlo? Son cargos que tienen unas connotaciones técnico-políticas, que ejecutan aquello que es el compromiso del gobernante con el ciudadano. Algún medio de comunicación se empeña en señalar al presidente del Cabildo, cuando esto que digo es un planteamiento de la Fecai. Este Cabildo sigue haciendo concursos para las plazas.