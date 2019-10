Los trabajadores del Oliva Beach piden el desbloqueo del proyecto

Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno central, los trabajadores del hotel Oliva Beach volvieron a manifestarse ayer para reclamar soluciones al proyecto de reforma del establecimiento, cuyo expediente sigue bloqueado en el Ministerio de Transición Ecológica sin que hasta el momento se conozcan las razones de que no se haya autorizado. «Esta manifestación es para que nos oigan desde Madrid. Nuestro representante en el Gobierno central en teoría es el representante de la Delegación del Gobierno y nosotros venimos en plan pacífico para pedirle que llamara directamente a Madrid, porque hay 400 familias aquí esperando una solución inminente, pero no dentro de tres, cuatro o cinco semanas, sino durante esta semana», explicó Adrián Fernández, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, durante la manifestación a la que asistieron unos 200 empleados del hotel. El resto de la plantilla no pudo trasladarse hasta la capital porque tenía que cumplir los servicios mínimos.

Fernández explicó que el director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes Curbelo, se comprometió a «llamar al señor Hugo Morán en Madrid, que es el que en principio debería desbloquear esto, para decirle que las 400 familias han dejado los puestos de trabajo para venir a manifestarse y luego suplir ese tiempo en horas». También dijo que si, a lo largo de esta semana, no obtienen una respuesta de Madrid, no descartan viajar hasta la capital de España para hacer una protesta allí. Con respecto a la empresa, Fernández dijo que sigue «a la espera del informe de Transición Ecológica para poder actuar», y que, «si esto sigue sin una fecha definitiva, [Riu] se ven abocados a preparar unos informes de cara al ERE».

Representantes de los trabajadores confiaban en poder cerrar una reunión para hoy miércoles con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, para buscar una solución.

Rafael Giráldez, uno de los portavoces del comité de empresa del hotel Oliva Beach, explicó que «hay preocupación» entre los trabajadores porque «el ERE se acerca». En este sentido, «estamos desde marzo luchando, reuniéndonos con gente y llamando a puertas que a veces no se nos abren. La gente tiene cargas familiares, cargas económicas, hipotecas, hijos estudiando y están preocupados. Hay camareras de piso de más de 50 años a las que les va a costar mucho insertarse en el mercado laboral».