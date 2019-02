Elena Puchalt: «Buscar editorial es como atravesar un campo de minas»

La secretaria-interventora del Ayuntamiento de Betancuria es la flamante ganadora del Premio de Novela Negra Blue Bayou con La tumba de las ballenas (Ed. Rubeo).

— Con La tumba de las ballenas (Ediciones Rubeo), ha ganado el Premio de Novela Negra Blue Bayou 2018, ¿se cuela en la trama Betancuria, donde usted trabaja como secretaria-interventora municipal desde hace siete años, o Fuerteventura?

— En esta mi primera novela larga, no. Pero estoy escribiendo otra que se desarrolla en Fuerteventura y que por supuesto es del género de novela negra, que es lo mío. Aunque no tengo mucho tiempo libre, no tengo hijos y por eso le puedo dedicar en serio un par de tardes a la semana.

— La tumba de las ballenas comienza en Valencia, de donde usted procede. ¿Tiene ecos autobiográficos la novela?

— Soy valenciana, pero la novela galardonada no tiene ecos autobiográficos aunque sí está basada en anécdotas reales y testimonios de mi pueblo y aledaños que evocan episodios de la Guerra Civil y la postguerra que, a mi entender, no debieron caer en el olvido y por eso los plasmé en la novela y en el personaje de Paca Almenar. La protagonista es una especie de voz que cuenta todos estos testimonios, aunque es un personaje ficticio.

— ¿Cómo da el salto la protagonista desde la contienda española en Valencia a la República Dominicana de la dictadura de Trujillo?

— Mi novela comienza con el asesinato del padre de Paca Almenar, que es médico, durante uno de los paseos realizados en los meses previos a la Guerra Civil. Los paseos eran una especie de ajusticiamientos contra los enemigos del régimen: a cualquiera que pareciera enemigo de la República, le iban a buscar por la noche en un furgón y le trasladaban hasta la playa de El Saler, le fusilaban y le enterraban en fosas comunes. En esta época, Valencia era zona republicana y su cadáver desaparece. Entonces su hija se dedica a investigar el paradero del cuerpo de su padre, lo que la lleva a la existencia de un superviviente del paseo donde fue asesinado el progenitor y que emigró a la República Dominicana, a donde ella le sigue para esclarecer la verdad.

— El libro es Premio Novela Negra Blue Bayou pero está claro que enlaza con el género histórico.

— La tumba de las ballenas es una novela que yo llamo bastarda porque la novela histórica y la negra crean un buen maridaje, de hecho existen muchas novelas que combinan ambos géneros.

— La protagonista es mujer. ¿Es por ser usted escritora o por simple recurso literario?

— Por muchas razones es protagonista una mujer. Para mí es interesante narrar la época histórica desde el punto de vista femenino para enseñar así la problemática a la que una mujer se veía expuesta. Era un tiempo en el que las normas de la sección femenino de la Falange, que entonces eran una verdadera Biblia, hoy en día nos escandalizarían porque, por ejemplo, recomendaban a la mujer que sufría malos tratos que aguantara y no rompiera el matrimonio. Yo muestro una mujer que se cría sin una familia que la someta a esas normas y moral de la época, y que hace lo que le queda la gana. También me gusta crear a una mujer en el mundo de la huerta valenciana, que es un mundo de hombres, donde llega a conseguir una camaradería con ellos y llega a ser ella uno más entre estos agricultores. Para mí, es una novela feminista.

— ¿Cuáles son sus influencias a la hora de escribir novela negra?

— Tengo muchas influencias. Me gusta mucho Camilla Lackberg porque muestra también una protagonista femenina .Como referentes, tengo a Raymond Chandler y Dashiell Hammett, padres de la novela negra.

— ¿Dónde presenta la novela galardonada?

— En Madrid, en la Escuela de Escritores, el próximo sábado, 23 de febrero. En el Festival Noir, de novela negra, de Santa Cruz de Tenerife, del 21 al 31 de marzo. En Lanzarote, en el taller de El Charco, en junio.

— Háblenos del premio Blue Bayou 2018.

— Pues el premio ha sido el resultado de un largo camino, con muchas alegrías y decepciones. Primero, el proceso de escritura de la novela que es bonito pero fácil. Después viene el momento de buscarle un hueco al libro en la industria editorial que es algo parecido a atravesar un campo de minas.