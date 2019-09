El Cabildo no utilizará animales de tiro en la romería de La Peña

Por primera vez, y en consonancia con las nuevas sensibilidades en favor de la protección de los animales, el Cabildo de Fuerteventura no usará animales en la romería-ofrenda de Nuestra Señora de La Peña, que se celebra el próximo viernes 20 de septiembre en su tradicional recorrido por el barranco de Betancuria hasta la ermita de la Vega de Río Palmas. «El Cabildo este año utilizará un tractorcillo en lugar del habitual animal de tiro», dijo ayer Andrés Briansó, consejero insular de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural, en el acto de presentación del programa de las fiestas de La Peña. Sin embargo, que el Cabildo no use un buey para tirar de su carreta no significa que en la romería no vaya a haber presencia de animales, ya que «los ayuntamientos son libres de disponer de un tractor o, por el contrario, de un animal de tiro, como en algún caso nos han dicho que harán», añadió Briansó, quien también es vicepresidente del Cabildo.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Blas Acosta, informó de que la organización de las fiestas de La Peña fue adjudicada finalmente por un importe próximo a los 100.000 euros a la empresa Salvafuer, después de que se produjera la renuncia por parte de una empresa adjudicataria anterior. «Nos hemos encontrado este grupo de gobierno con un contrato anterior al que había renunciado una empresa y ha habido que volver a rehacer todo el expediente, volver a sacarlo a concurso y volver a licitarlo, cosa que se ha hecho durante el mes de agosto gracias al personal del Cabildo que se ha quitado tiempo de sus vacaciones para poder sacar adelante este evento», dijo el presidente insular.

El pregón de las fiestas de la patrona insular, el jueves 19 de septiembre a las 20.30 horas en la plaza de Nuestra Señora de La Peña, correrá a cargo de Yeray Rodríguez, quien es «profesor de la Universidad de Las Palmas, doctor en Filología Hispánica, un auténtico fenómeno en la improvisación y un poeta moderno que es un lujo a la altura de las fiestas y que deleitará al público con un auténtico espectáculo», según valoró Briansó.

El día siguiente, el viernes 20 de septiembre, además de festividad insular será la jornada de peregrinación desde todas las localidades de la isla hasta la ermita de Nuestra Señora de La Peña. También el viernes, como se ha señalado antes, se celebrará la romería-ofrenda a partir de las 17.30 horas con la participación de parrandas de la isla en los aledaños de la iglesia. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, habrá una verbena canaria con las parrandas El Callao y La Taifa, y, a partir de la 1.00 de la mañana, habrá otra verbena con las orquestas Jacomar y Kandela.

El sábado 21 de septiembre será la solemne función religiosa en la plaza de La Peña y su posterior procesión, presididas por el obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases.