Betancuria pierde 200.000 euros al año por el mal reparto del REF

El alcalde del Ayuntamiento de Betancuria, Marcelino Cerdeña, reclama una distribución más justa y de acuerdo a la ley en los fondos del REF: «Hay instituciones, como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que nos tienen castigados con no devolvernos lo que le prestamos en su momento con el REF». Cerdeña recuerda que en el año 2003 «se acordó», entre todos los seis municipios majoreros, la modificación de los criterios de reparto del REF «para beneficiar a Puerto del Rosario porque en ese momento lo necesitaba». Sin embargo, añade el mandatario municipal de Betancuria, «teniendo en cuenta la capacidad económica que tiene hoy el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, es el momento de que esa bondad o solidaridad que hubo en su día por parte de los municipios de Fuerteventura con el municipio capitalino sea devuelta».

No es la primera vez que Cerdeña plantea esta reivindicación y, probablemente, no será la última, porque «Puerto del Rosario ahora no quiere cambiar esos criterios para que haya justicia en la isla de Fuerteventura en cuanto al reparto de los recursos», denuncia Cerdeña. El regidor estima que, actualmente, el municipio histórico está recibiendo en torno a unos 120.000 euros al año de los fondos del REF, cuando en realidad, según marca la ley, deberían corresponderle al menos 200.000 euros más. «El reparto que nosotros estamos reivindicando es el que contempla la propia ley canaria del REF, nosotros no estamos inventando nada nuevo, lo único que pedimos es que se cumpla la ley», manifiesta.

El alcalde de Betancuria recuerda además que todos los ayuntamientos de Fuerteventura, salvo el de Puerto del Rosario, ya han aprobado mociones apoyando las reclamaciones de Betancuria. En dicha moción, redactada por el Ayuntamiento de Betancuria y remitida al resto de Consistorios, «se solicita al Cabildo que gestione ante el Gobierno de Canarias el reparto de los recursos del REF en Fuerteventura de acuerdo con la ley canaria», señala Cerdeña.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no ha dado su brazo a torcer porque aprobar la moción de Betancuria se traduciría en una pérdida de fondos económicos. Sin embargo, según Cerdeña, «no perdería fondos, sino que dejaría de percibir lo que no le corresponde».