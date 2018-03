Canarias busca más de 2.000 desaparecidos del franquismo

Pruebas de ADN

Pino Sosa sabe que los restos identificados como los de su padre lo son al 100%, pero hay otras familias en las que esa certeza no es tan clara. Es el caso de los familiares del represaliado alcalde de Los Llanos de Aridane y los otros cuatro cuerpos hallado en la misma fosa, aunque ellos no quiere saber. En la apertura de la Fosa del Alcalde, en Fuencaliente, no se utilizaron técnicas de intervención arqueológica ni se hicieron identificciones con pruebas de ADN. En el 2008, la ARMH de La Palma volvió a prospectar allí, esta vez con métodos arqueológico, y halló pequeños restos óseos y otros elementos que en 1994 se quedaron atrás. De esos huecesillos se extrajo ADN y se cotejó con las muestras que guarda el Servicio de Genética Forense de la ULPGC. Hubo un resultado claro: allí había restos de Segundo Rodríguez. Su ADN coincidía de manera «plena» con el de su hija Aralda, la presidenta asociación en la isla. Diez años después, Aralda Rodríguez sigue esperando a que los tribunales autoricen abrir los nichos en los que están las lápidas del alcalde y otras cuatro personas para someter sus restos a las pruebas de ADN, porque su padre es, con una seguridad del «99,9%», uno de ellos.