El parque marino suelta amarras

WWF celebra que el Ministerio de Transición Ecológica retome la propuesta. «Es una noticia fantástica», dice Beatriz Ayala, que no duda en invita al Cabildo de El Hierro a que «abra una nueva vía de diálogo» con el Gobierno y negocie una propuesta consensuada con la sociedad herreña.

Consulta

Los pecadores profesionales, unas 50 familias, aún con las limitaciones que también tendrían (no poder pescar si hay demasiada presión o si peligra el objetivo conservacionista del parque) apoyan sin fisuras la declaración del parque nacional. La Cofradía de Pescadores de La Restinga, su patrón mayor, Fernando Gutiérrez y los pescadores tradicionales fueron los impulsores de la reserva marina del Mar de Las Calmas y ahora consideran que un parque nacional marino vendría a refrendar la apuesta y el compromiso que tienen los herreños con el desarrollo sostenible de la isla, del que ellos, sostiene Gutiérrez, han sido parte muy importante.

Belén Allende justifica la postura del Cabildo llamando la atención sobre el hecho de que el mar herreño está «perfectamente conservado» y, aunque reconoce que la figura de Parque Nacional es «extraordinaria» y sería «un lujo» tenerla, entiende que la ley que la rige no se puede aplicar a rajatabla en El Hierro porque lo que se tiene que proteger para conservar está conservado y, por tanto, «no tiene sentido prohibir la pesca recreativa cuando, junto con la profesional, se ha venido desarrollando hasta ahora sin problema». «Es absurdo pelearse en El Hierro por esto», dice y pide al Ministerio de Transición Ecológica que lleve a la isla una «propuesta real» en la que no se contemple a la pesca tradicional «como una excepción» y, además, se recoja que, «con control y vigilancia se puede practicar la pesca recreativa». Y otro requisito que pone es que en la gestión del parque, «como mínimo», la representación de las administraciones y colectivos herreños sea «paritaria a la estatal».

Las reticencia del Cabildo a dar el visto bueno a la propuesta de Parques Nacionales viene marcadas en buena medida por el hecho de que la gestión de este espacio la llevaría directamente el Estado y no, como ocurre con los parques nacionales terrestres, la propia corporación insular o el gobierno regional, que en este asunto ha mantenido un silencio sospechoso, pero inclinando la balanza hacia la postura negativa del Cabildo herreño a la declaración.

Su invitación no ha gustado a los pescadores recreativos, no a los de la caña y el barquito, sino a los de los yates. Ellos sostienen que un parque nacional marino coarta su derecho a estar en el mar y a pescar. No cuentan, sin embargo, que la pesca a caña desde tierra se sigue permitiendo en prácticamente toda la costa que tocará con el parque nacional, que va desde La Restinga hasta la punta de Las Palomas, más allá del faro de Orchilla y que abarca algo más de 21.400 hectáreas -dejando fuera la Reserva Marina del Mar de Las Calmas-. Tampoco que desde Parques Nacionales, justo antes del cambio de Gobierno, se llegó a hablar de una moratoria de una década para que las embarcaciones recreativas pudieran pescar en el parque.

Las organizaciones conservacionistas y los investigadores del medio marino, lo mismo que los pescadores tradicionales y los empresarios del turismo de la isla, agrupados en el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), tienen claro que un parque nacional marino contribuirá de manera fundamental a prevenir problemas futuros de preservación de unos ecosistemas únicos que, además, recibirían fondos para su protección y para el desarrollo sostenible de la isla. Además, asegura Beatriz Ayala, es un estímulo para el progreso socioeconómico de la isla, que lleva décadas apostando por el desarrollo sostenible.

La propuesta de Parques Nacionales es una propuesta «abierta» a las propuestas de las instituciones y los sectores socioeconómicos de la isla, han sostenido siempre desde este organismo.