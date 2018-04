El autoabastecimiento alimentario de Canarias, al 20%

Especialización agrícola

Según el profesor, el instrumento desarrollado por su equipo se destina a medir de forma continua la evolución del grado de autoabastecimiento , por tanto, lo más interesante es ver en el futuro en qué medida se logra o no el supuesto objetivo de incrementarlo.

El profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL , Dirk Godenau, ha explicado que a mayor tamaño del territorio mayor puede ser el abastecimiento, por ello, ha advertido, las comparaciones no proceden y la mejor forma de contrastar los datos es a lo largo del tiempo uno consigo mismo y la misma metodología.

Estrategia agroalimentaria

Ha admitido que hay otros datos importantes para trazar una estrategia agroalimentaria en Canarias que no se incluyen en el estudio, como dónde habría que producir más, cuándo o en qué cantidades.

Ha precisado que el estudio es quinquenal y establece una media de cinco años para medir el nivel de autoabastecimiento para evitar los altibajos interanuales en las cosechas y poder omitir las variaciones de stocks interanuales, lo que no implica que no se pueda actualizar anualmente.

José Juan Cáceres Hernández, también profesor de la ULL, ha afirmado que la calidad de la investigación depende de la calidad de las estadísticas, así que «todos los esfuerzos que se hagan por mejorarlas son bienvenidos», ha apostillado.

Ha detallado que al no disponer de estadísticas directas del consumo, lo han aproximado a partir de las cifras de producción local y de comercio exterior.

El ratio de autobastecimiento que han calculado representa el porcentaje de la producción local comercializada con destino la alimentación humana en el total de la producción comercializada con ese mismo destino en Canarias.

Para ello, no se han limitado a los alimentos no transformados sino también se han incluido los alimentos de la industria agroalimentaria, que son cada vez una parte más importante en el consumo.

Han considerado 300 tipos de alimentos agrupados en cuatro grandes grupos, los vegetales no transformados, ganaderos no transformados, de origen pesquero no transformados y productos de la industria agroalimentaria.

En el cálculo de autoabastecimiento la clave, a su juicio, está en definir qué entendemos por producciones locales y, en ese sentido, los investigadores han adoptado el criterio de contabilidad nacional, que les ha llevado a concluir que aquellos productos que se transformen en Canarias se consideran locales, independientemente del origen que tengan las materias primas.