De las calles de Madrid a la parranda virtual

Este 30 de mayo no sonarán los timples por la Gran Vía ni se escucharán folías en la Puerta del Sol, pero los canarios que residen en Madrid no se van a quedar sin celebrar el Día de Canarias, aunque por razones de seguridad sanitaria tenga que ser a desde su casas y a través de la pantalla del ordenador. La capital de España aún está en fase 1 de la desescalada, lo que impide realizar la tradicional romería que desde hace cuatro años organiza la Casa de Canarias por el centro de la ciudad y que se ha ido convertido en un evento de notable participación popular, tanto de isleños de Madrid como de otras provincias cercanas que no quieren perderse la parranda.

Pero el presidente de la Casa de Canarias, el abogado grancanario Roberto Miño -reelegido para el cargo en julio de 2019-, pensó aquello de «a grandes males, grandes remedios» a medida que el calendario iba dejando claro que el desconfinamiento gradual por la pandemia de coronavirus frustraría su plan de ponerse el fajín y el cachorro para volver a encabezar la romería del Día de Canarias por las calles de Madrid acompañado, como suele, de alguna cabra: si no podemos salir en grupo, juntémonos todos en el ciberespacio para brindar por la tierra.

Le dio un par de vueltas a la idea, hizo algunas llamadas y en pocas horas todo estaba organizado, la celebración simbólica a través de una plataforma de videoconferencias ya estaba en marcha. «Este año el 30 de mayo cae en sábado, hubiera sido un día ideal para congregarnos y hacer una romería multitudinaria, porque ahora además, saliendo como estamos del confinamiento, hay más ganas que nunca de celebrar, es una pena que no la podamos hacer, pero la seguridad sanitaria es prioritaria», señala Miño, «y como no queríamos dejar pasar una fecha tan importante para los isleños que vivimos fuera sin hacer nada, hemos montado la primera romería virtual de la historia de Canarias», añade.

El cartel de la cita es de postín fiestero. Nada de mensajes institucionales ni soflamas políticas, para eso ya hay numerosos actos en otros espacios. La idea es pasar un buen rato juntos en la red mientras cada uno se echa un enyesque en su casa y hasta se arranca por Mary Sánchez, si se anima. Manolo Viera, Kike Pérez y Aarón Gómez se encargan de poner las risas y el buen humor. «Va a ser una cosa breve, no pretendemos que la gente tenga que pasar mucho rato delante de la pantalla, vamos a compartir media hora con Manolo, Kike y Aarón, haremos un brindis y a lo mejor hay algún saludo de canarios que viven mucho más lejos, porque se van a conectar también desde Australia o Abu Dabi», señala el director de la Casa de Canarias, «es una forma de celebrar en la distancia». Y el año que viene, los timples y las cabras volverán a sorprender a los paseantes en el centro de Madrid.