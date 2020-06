13 claves para un verano seguro en el agua

1. Bandera roja es un semáforo en rojo. ¡No te lo saltes!

El 80% de los accidentes en el mar se producen por no respetar el color de la bandera e, igualmente, un 80% de éstos acaban en muerte. La bandera roja significa prohibido el baño. Una bandera roja es un semáforo en rojo. No te lo saltes!

2. Playas sin socorristas: Nadie te rescatará

Por ello, en las playas en las que no exista vigilancia, extrema las medidas de seguridad y preferiblemente no te bañes en solitario. Si decides hacerlo, utiliza siempre un elemento de flotación y pregunta a los surfistas o residentes de la zona por los puntos peligrosos de la playa.

Otra de las circunstancias que genera mayor índice de mortalidad es bañarse en playas sin vigilancia o durante la franja horaria en la que no están activos los servicios de rescate. Desde la plataforma se advierte que una playa desierta carece de socorrista y, en ocasiones, de señalización, con lo que si la seguridad del bañista se ve comprometida, no habrá un profesional que le auxilie.

3. Nunca nades contra una `corriente de retorno´

Sólo si eres buen nadador, y te ves inmersa en ella, intenta nadar en paralelo a la orilla. Si estás en apuros y no puedes salir, no luches contra la corriente. Ahorra energía y mantén la calma. Agita los brazos para que te vean.

4. Utiliza un casco si pescas en zonas rocosas

5. Niños: Un flotador en el mar, un juguete mortal

No usar flotadores en el mar. Un flotador no es un salvavidas, es un juguete. Especialmente peligrosos los que tienen forma de animal (cisnes, unicornios, flamencos, etc.), ya que su tronco y cabeza hacen de efecto vela y arrastrarán al bañista mar adentro.

6. Seniors: Un infarto en el agua, provoca la muerte en 1 minuto

Por ello, se insiste en ser consciente de la condición y limitaciones físicas. Han de introducirse progresivamente para aclimatar antes el cuerpo a la temperatura del agua. Si siente frío, no bañarse. Se les recuerda estar bien hidratados, ponerse a la sombra, evitar comidas pesadas y no acudir a la playa a las horas centrales del día.

7. Motos acuáticas y tablas, a 200 metros de la orilla

Cuando practiques deportes acuáticos, presta atención a la zona de seguridad y mantente alejado de los bañistas. Si Practica deporte motor o navegación siempre a más de 200 metros de la playa o 50 metros de las zonas rocosas. Eso sí, antes de salir al mar, informa a alguien en tierra de la actividad que vas a realizar

No olvides que el baño en las zonas habilitadas para la entrada y salida de embarcaciones está completamente prohibido. Ten en cuenta las corrientes marinas y los vientos cuando uses patines o practiques cualquier tipo de deporte acuático sin motor. Sé consciente de tus limitaciones y procura no alejarte demasiado de la costa. No practiques deportes de motor alrededor de embarcaciones fondeadas y haz uso, siempre, de las medidas de protección indicadas para cada actividad.