Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Predicciones para mañana, lunes, 6 de octubre de 2025: Tu destino según los astros

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 6 de octubre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 6 de octubre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas
  6. 6 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  7. 7 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  8. 8 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  9. 9 El reto de la docencia compartida en Canarias: «Es la mejor manera de llegar al alumnado»
  10. 10 ¿El mejor cabrito frito de Fuerteventura? Selena, en Casillas de Ángel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Predicciones para mañana, lunes, 6 de octubre de 2025: Tu destino según los astros

Predicciones para mañana, lunes, 6 de octubre de 2025: Tu destino según los astros