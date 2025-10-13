Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON Miguel Ángel Sosa Morales

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 74 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Paqui Velázquez Jordán; hijos: Miguel Borja, Raúl y Néstor Sosa Velázquez; hijas políticas: Eva y Nayra; nietos: Lucía, Alexia, Nuria y Cristian; hermanos: Inma, Gloria y Rami; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 14:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3. Urb. Industrial Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2025