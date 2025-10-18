Margot Petit Suárez
Sábado, 18 de octubre 2025, 00:06
LA SEÑORA DOÑA
Margot Petit Suárez
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 98 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hermanos: Rosario (†), Reyes (†), Antonio (†), Sebastián (†), Jorge (†), Miguel (†), Carmen (†) y Pino Petit Suárez; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, Tatiana, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY SÁBADO, A LAS 18:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 2025