Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 18 de octubre de 2025

Margot Petit Suárez

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:06

LA SEÑORA DOÑA

Margot Petit Suárez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 98 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Rosario (†), Reyes (†), Antonio (†), Sebastián (†), Jorge (†), Miguel (†), Carmen (†) y Pino Petit Suárez; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, Tatiana, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY SÁBADO, A LAS 18:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, 3. Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  3. 3 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  4. 4 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  5. 5 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  6. 6 El alcalde de Telde será vicepresidente de Primero Canarias
  7. 7 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  8. 8 Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Los murales de Arencibia en la ermita de Santa Catalina, en peligro por posibles daños «irreparables»
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria refuerza su lucha contra las plagas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Margot Petit Suárez

Margot Petit Suárez