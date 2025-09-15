Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025

Luis Germán Martel Déniz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Luis Germán Martel Déniz

-Médico Anestesista, Ex Jefe de Servicios del Hospital Insular y Hospital San Roque, Ex Director del Hospital del Pino, Ex Director General del Hospital Virgen del Puerto en Plasencia, Ex Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ex Consejero del Cabildo Insular, Ex Diputado del Parlamento Constituyente del Gobierno de Canarias-

(Viudo de Doña Estrella Martel Rivero)

QUE FALLECIÓ EN TEROR, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Pepe (†), Pablo, Aurora, Fernando, Toñy, Diego, Guillermo y Luismi; amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que se celebrará MAÑANA MARTES DÍA 16-09-2025, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia de San Agustín; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 2025

Luis Germán Martel Déniz