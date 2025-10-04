Sábado, 4 de octubre 2025, 00:16 Compartir

EL SEÑOR DON Juan Guerra Medina

(Natural de Arucas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Carmen Arencibia Báez; sus hijos: David y Laura Guerra Arencibia; su hija política: Rebecca Jenkins; sus nietas: Amaya y Kira Guerra Jenkins; sus hermanos: Pilar y José Miguel Guerra Medina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY SÁBADO, A LAS 22:00 HORAS, en el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de 2025