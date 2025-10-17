Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 17 de octubre de 2025

Inocencia de la Soledad González Almeida

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

LA SEÑORA DOÑA

Inocencia de la Soledad González Almeida

(Viuda de Manuel Suárez Rocha)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD

Sus hijos: José Manuel y Julio César Suárez González; sus hijas políticas: Mensi y Sandra; sus nietos: Irene, Alex y Dani; hermanos primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOYDÍA 17 DE OCTUBRE, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia Matriz de San Agustín de Hipona (Las Palmas de Gran Canaria); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2025

