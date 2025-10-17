Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Inocencia de la Soledad González Almeida

(Viuda de Manuel Suárez Rocha)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD

Sus hijos: José Manuel y Julio César Suárez González; sus hijas políticas: Mensi y Sandra; sus nietos: Irene, Alex y Dani; hermanos primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOYDÍA 17 DE OCTUBRE, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia Matriz de San Agustín de Hipona (Las Palmas de Gran Canaria); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2025