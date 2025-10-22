Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:06 Compartir

EL SEÑOR DON Francisco Navarro Suárez

(Viudo de Doña Apolinaria Jiménez Socorro)

QUE FALLECIÓ EN MOGÁN, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Rosa María, Francisco, Juan Quintín, Lidia y Pedro Miguel Navarro Jiménez; hijos políticos: Julio, Gerardine y María del Mar; nietos: Óscar, Aday, Tamara, Lorenne, César, Alexander, Coré y Carla; bisnietos: Lucas y Enara; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, A LAS 16:45 HORAS, desde el velatorio de Mogán (Pueblo) a su INHUMACIÓN en el cementerio de Mogán; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 2025