Jueves, 9 de octubre 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA Encarnación Martínez Granero

(Viuda de Don Guillermo Martínez Garrido)

QUE FALLECIÓ EN ORILLA DE SARDINA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Guillermo (†), Esperanza, Francisco y Cati Martínez Martínez; hijos políticos: Carlos, Lurdes, Juan y Pino; nietos: Francisco José, María de los Ángeles, Kiko, Javier, Raúl y Adrián; bisnietos: Giselle y Alejandro; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY JUEVES A LAS 16:30 HORAS desde el velatorio de Vecindario, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la parroquia de la Caridad del Cobre, donde se dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al cementerio de San Rafael; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Santa Lucía de Tirajana, a 9 de octubre de 2025