Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 9 de octubre de 2025

Encarnación Martínez Granero

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA

Encarnación Martínez Granero

(Viuda de Don Guillermo Martínez Garrido)

QUE FALLECIÓ EN ORILLA DE SARDINA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Guillermo (†), Esperanza, Francisco y Cati Martínez Martínez; hijos políticos: Carlos, Lurdes, Juan y Pino; nietos: Francisco José, María de los Ángeles, Kiko, Javier, Raúl y Adrián; bisnietos: Giselle y Alejandro; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY JUEVES A LAS 16:30 HORAS desde el velatorio de Vecindario, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la parroquia de la Caridad del Cobre, donde se dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al cementerio de San Rafael; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Santa Lucía de Tirajana, a 9 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  3. 3 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento
  4. 4 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
  5. 5 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
  6. 6 El cuento de nunca acabar con Jesé en la UD Las Palmas: sufre una lesión muscular
  7. 7 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 8 de octubre
  9. 9 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  10. 10 Las expectativas turísticas de los empresarios canarios se enfrían tras cuatro años de cifras récord

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encarnación Martínez Granero

Encarnación Martínez Granero