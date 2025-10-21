Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025

Dolores García Herrera

Martes, 21 de octubre 2025, 00:04

LA SEÑORA DOÑA

Dolores García Herrera

(Viuda de Don Francisco Ramos Sánchez)

-Presidenta de Honor C.F. Unión Viera-

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 100 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Francisco, Conrado, Domingo, Carmen Dolores, Isabel, Dulce María y Miguel Ángel Ramos García; hijos políticos: Purificación (†), Trinidad, Carmen y Dolores; nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos: Andrés (†), María (†) y Rosario (†); sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 11:00 HORAS, desde el Tanatorio Miller Bajo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio Católico de San Lázaro; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las caídas de Redsys y Amazon en Canarias: colapso en los pagos con tarjeta y múltiples servicios afectados
  2. 2 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  3. 3 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  4. 4 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  6. 6 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger a migrantes
  7. 7 Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana
  8. 8 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  9. 9 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  10. 10 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dolores García Herrera

Dolores García Herrera