LA SEÑORA DOÑA Dolores García Herrera

(Viuda de Don Francisco Ramos Sánchez)

-Presidenta de Honor C.F. Unión Viera-

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 100 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Francisco, Conrado, Domingo, Carmen Dolores, Isabel, Dulce María y Miguel Ángel Ramos García; hijos políticos: Purificación (†), Trinidad, Carmen y Dolores; nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos: Andrés (†), María (†) y Rosario (†); sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 11:00 HORAS, desde el Tanatorio Miller Bajo, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio Católico de San Lázaro; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2025