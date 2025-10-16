Jueves, 16 de octubre 2025, 00:04 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Carmen Martín Vega

(Viuda de Don Braulio Santana Henríquez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Carmen Dolores, Élfrida y Braulio Santana Martín; sus hijos políticos: José Antonio, Luis y Nieves; sus nietos: Cristian, Texenery, Omar, Rubén y Ana; su hermana: Soledad Martín Vega; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel, donde se encuentra situada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2025