Antonio Gutiérrez Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

EL SEÑOR DON

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 99 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposa: Ofelia Calderín Pérez; hijos: Yolanda, Ofelia, Carolina (†), José Antonio y Héctor Valentín Gutiérrez Calderín; hijos políticos: Guillermo y Manuel; hermanos: Francisca (†), Juana (†) y Marcelino Gutiérrez Hernández; sus nietos: Carlos, Ainara, Fabio, Ariadna, Náyade y Aarón; bisnieto: Einar; sobrina: Esther; sobrinos, primos y demás familia

El velatorio se encuentra en la Sala 107 del Tanatorio San Miguel, siendo su INCINERACIÓN, HOY DÍA 17, A LAS 16:30 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 2025

