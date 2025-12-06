Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:07 Compartir

DOÑA Antonia Teresa Gil Romero

(Viuda de Pedro Ramírez Jodar)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 4-12-2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD

Hijas: Isabel y Cristina Ramírez Gil; hijos políticos: Salvador del Castillo Olivares y Ulises Monzón; nietos: Boro, Pedro, Cristina, Gabriel e Ignacio; hermanos: María Eugenia, Santiago (†) y Cristina (†) Gil Romero; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 6 DE DICIEMBRE, A LAS 12:30 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente y a su MISA FUNERAL, el JUEVES DÍA 11 DE DICIEMBRE, A LAS 20:00 HORAS, en la Iglesia de Santo Domingo (Vegueta); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de diciembre de 2025