Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 4 de octubre de 2025

Alicia del Carmen de la Nuez Santana

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:16

LA SEÑORA DOÑA

Alicia del Carmen de la Nuez Santana

(Viuda de Don Laureano Rodríguez González)

QUE FALLECIÓ EN SANTA BRÍGIDA, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Víctor y Alicia Rodríguez de la Nuez; hijos políticos: Yudismary Carrazana Aguilar y Marcos Estupiñán Ramírez; nietos: Pablo, Violeta, Fabio y Nuria; hermanos: Rosa, Chano, Yoya, Mary y Javier; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de Santa Brígida, donde A LAS 15:45 HORAS, DE HOY SÁBADO, tendrá lugar la conducción de su cadáver al Tanatorio San Miguel, donde A LAS 16:30 HORAS, se procederá al acto de su INCINERACIÓN. La MISA FUNERAL se celebrará el PRÓXIMO MARTES DÍA 7, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Santa Brígida

Santa Brígida, a 4 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana
  4. 4 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  5. 5 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  6. 6 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  7. 7 «Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio
  8. 8

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  9. 9 Las Canteras espera 6 años por sus nuevos balnearios
  10. 10 7.000 médicos canarios están llamados este viernes a la huelga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alicia del Carmen de la Nuez Santana

Alicia del Carmen de la Nuez Santana