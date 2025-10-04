Sábado, 4 de octubre 2025, 00:16 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Alicia del Carmen de la Nuez Santana

(Viuda de Don Laureano Rodríguez González)

QUE FALLECIÓ EN SANTA BRÍGIDA, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Víctor y Alicia Rodríguez de la Nuez; hijos políticos: Yudismary Carrazana Aguilar y Marcos Estupiñán Ramírez; nietos: Pablo, Violeta, Fabio y Nuria; hermanos: Rosa, Chano, Yoya, Mary y Javier; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio de Santa Brígida, donde A LAS 15:45 HORAS, DE HOY SÁBADO, tendrá lugar la conducción de su cadáver al Tanatorio San Miguel, donde A LAS 16:30 HORAS, se procederá al acto de su INCINERACIÓN. La MISA FUNERAL se celebrará el PRÓXIMO MARTES DÍA 7, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Santa Brígida

Santa Brígida, a 4 de octubre de 2025